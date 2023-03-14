Можно разогреть прямо за пазухой: дважды переселенцы открыли производство готовой еды в пакетах

Семья из Донецка наладила на Полтавщине выпуск домашних блюд длительного хранения, которые выручают не только бойцов ВСУ, но и людей на деоккупированных территориях

Семье Черниковых из Донецка пришлось дважды бежать от "русского мира": сначала она перебралась в Харьков, а год назад — на Полтавщину, где наладила выпуск готовых домашних блюд в реторт-пакетах, которые волонтеры доставляют на фронт, в зоны активных военных действий и на деоккупированные территории.

— Готовые блюда в таких пакетах могут два года храниться без холодильника и не потерять вкусовых качеств. Еду очень легко разогреть: достаточно положить прямо в упаковке в кастрюлю с горячей водой или на нагревательный прибор. Мне рассказывали, что ребята на передовой, когда нет возможности развести огонь, просто кладут пакеты с едой за пазуху и под одеждой она нагревается до комфортной температуры, – рассказывает #БизнесТелеграфу Татьяна Черникова, владелица мини-предприятия Green For You Food. — Такая еда также выручает людей в зонах активных военных действий и на деоккупированных территориях. Волонтеры возят нашу продукцию именно на восток, где нет газа и электричества и тяжело с продуктами. Так что мы работаем на Победу на своем фронте.

Блюда украинской кухни приспособлены к длительному хранению

Татьяна Черникова дважды беженка. Первый раз она с мужем, маленькой дочерью и новорожденным сыном в 2016 году бежали от "русского мира" из Донецка. Ранее из Горловки в Харьков уехала ее сестра Валентина Денисенко. Потому колебаний у Тани, куда эвакуироваться, не было. Вскоре после этого женщины организовали на новом месте семейный бизнес по выращиванию микрозелени. Дело оказалось успешным, объемы поставки продукции росли, и сестры решили заняться дополнительно переработкой органической зелени в зеленые соусы и заправки в салаты. Незадолго до широкомасштабной войны с помощью программы USAID AGRO они получили новое оборудование для кухни. Но даже не успели его распаковать.

— В первые дни наступления российских войск мы не знали, что делать с зеленью, куда ее сбывать, — вспоминает Татьяна. — Привозим в магазины, а нам говорят: "Кому это сейчас нужно? Сегодня нужны овощи для борщевого набора, у вас есть?" Тогда харьковчане массово выезжали из города, а те, кто оставался, скупали крупы и консервы, и спроса на наш товар не было. Но это ведь наш труд! Мы с Валей проезжали под обстрелами через блокпосты, чтобы собрать и развезти продукцию по волонтерским кухням. Кстати, мы ее упаковывали так же, как и для ресторанов и супермаркетов, – в пластиковые боксы, по 200-300 граммов. В супермаркеты раньше поставляли салатные миксы, а для ресторанов каждый вид отдельно. В общей сложности выращивали около 20 видов микрогрина, до 500 килограммов в месяц. Это довольно много, мы были крупными производителями в Украине, хотя конкурентов у нас было достаточно.

Семейное тепличное хозяйство Green For You ("Зеленое для тебя"), которое находится в селе Мовчаны, в полутора километрах от Харькова, к счастью, не пострадало. Производство микрогрина в Харькове продолжает развивать сестра Татьяны и ее партнер по бизнесу, Валентина Денисенко. А семья Черниковых год назад релоцировала производство в поселок городского типа Оржица Лубенского района Полтавской области.

— В Оржице нас приняли знакомые, которые в 2014 году приютили нашу семью на несколько месяцев, и мы очень благодарны им за это, — рассказывает Татьяна. – Это дом их мамы, которую дети забрали к себе, чтобы предоставить нам жилье. Сказали, что мы можем здесь жить до конца войны. Но никто не знает, когда это будет… Уже здесь я положила начало новому направлению деятельности — производству плодоовощной консервации и готовых блюд в реторт-пакетах, которые являются альтернативой стеклянной и металлической таре.

Сложнее всего, говорит моя собеседница, было найти именно упаковку. Предприятие в Харькове, которое ее производит, из-за обстрелов вынуждено было приостановить производство. Но когда снова заработало, Татьяна Черникова закупила там первую партию. С поиском помещения в Оржице помогли местные власти. Свой выбор предпринимательница остановила на помещении кафе. Установив универсальное оборудование для профессиональной кухни, взяла работниц, пригласила технолога для разработки рецептур и подготовки технической документации.

Окончание подготовительных работ к запуску производства совпало с сезоном сбора урожая. Переселенцы объявили о закупке у жителей громады сезонных год, фруктов и овощей для переработки. Для местных жителей это немалый дополнительный заработок, потому что излишки овощей есть в каждом домохозяйстве, а вот возможности сбыта почти нет.

Сезонные ягоды и фрукты закупали у местных жителей – это было выгодно всем

— И мне было выгодно, никуда ведь не приходилось ехать за сырьем, тратиться на горючее, — улыбается Таня. — Все свежее, экологически чистое, ароматное, как раз то, что нужно для изготовления блюд домашней кухни.

Конечно, не все с первого раза удалось. Были проблемы, пока не подобрали оптимальные условия стерилизации в автоклаве. И, наконец, блюда украинской национальной кухни по лучшим рецептам были приспособлены к длительному хранению без потери вкуса и питательности.

С полтавскими варениками случилась незадача

Таня нахваливает свой товар:

— У нас очень вкусная кабачковая и свекольная икра — нежная и острая. Овощи для них запекаем. Так же и на винегрет идут только запеченные овощи. Моей десятилетней дочери понравилась рисовая каша с овощами из пакетов, хотя сваренную дома она не любит. У каши из пакета рисинки не слипаются, ее вкус всегда одинаковый. Это благодаря промышленному автоклаву с охлаждением. Вкусные также гречневая и пшеничная каши, тушеная капуста с грибами, фасоль в томатном соусе, голубцы.

Гречневая каша с грибами, кабачковая икра – все вкусное и питательное

Большая линейка джемов, которые сохраняют оригинальный запах фруктов и не растекаются, если намазываешь на хлеб, и не переварены… В общем, продукты проходят минимум термической обработки, поэтому содержат максимальное количество питательных веществ.

Джемы сохраняют оригинальный запах фруктов и не растекаются

Рецептуру первых блюд не разрабатывали, потому что не было заказа. А если будет, то можем и борщ готовить, и разные супы.

А вот с варениками случилась незадача. Полтавские вареники, сваренные на пару, в реторт-пакетах долго не хранятся. Но для них нашли другой вариант – их стали упаковывать с добавлением пищевого газа. При этом они не теряют своего вкуса и свежести в течение 12 суток, если лежат в холодильнике. Сегодня культовые полтавские вареники можно отведать в стрит-фудах, их можно заказать через интернет на странице производителя, а также купить в магазинах одной из крафтовых сетей в Пирятине, Лубнах и Полтаве. Если будет спрос, то и предложение будет больше. А вареники невероятно вкусные – с вишнями, сыром, картофелем, капустой.

Война нарушила все логистические цепочки, поэтому в ассортименте продукции мини-предприятия из Оржицы нет, скажем, баклажанной икры, в которую добавляется много сладкого перца, лука и моркови. Все эти овощи хорошо родят на юге Украины, который частично оказался в оккупации, поэтому в прошлом году цены на них были космическими. Таня, однако, из-за этого не переживает, потому и без того есть что готовить.

Свекольная икра очень вкусная

Сейчас мини-предприятие Татьяны Черниковой выполняет заказ организации, которая занимается детьми с инвалидностью, и производит безглютеновое печенье.

Словом, Green For You Food — вкусная еда в пакетах — это универсальный производитель продукции только из натуральных ингредиентов, без консервантов.

Предприятие Татьяны Черниковой работает пока только под оптовые заказы волонтерских и благотворительных организаций. Часть продукции реализует через свой сайт. Пять процентов произведенной продукции отдают бесплатно для ВСУ и для гуманитарных целей.

Цена большого пакета с кашей или голубцами весом 300 граммов — 60-65 грн, овощной икры — 55.

"Судьбы беженцев никому не пожелаю"

Я спросила Татьяну, когда ей было труднее начинать бизнес: когда она была в первый раз в статусе внутренне перемещенного лица, или теперь, когда получила его второй раз.

— Вообще это судьба, которой не пожелаешь никому, — вздыхает женщина. – До оккупации я работала директором супермаркета в Донецке. Руководила коллективом пищевого производства, контролировала работу пекарей, мясников, кулинаров, продавцов… Имея образование менеджера-экономиста (окончила Донецкий Национальный технический университет), об открытии собственного дела не думала. Заняться бизнесом вынудили обстоятельства. Налаживать жизнь в Харькове было очень сложно, потому что у нас не было, как говорится, финансовой подушки. Денег, которые зарабатывали наши с сестрой мужья, хватало на то, чтобы оплачивать съемное жилье, и немного оставалось на самое необходимое, прежде всего, для детей. Знакомая, чтобы поддержать нас, дала нам небольшую теплицу на 18 квадратных метров, которую мы поставили на арендованном участке земли. Тогда мы с сестрой задумались о развитии тепличного хозяйства. К счастью, Министерство соцполитики вместе с Всемирным банком в 2016 году приступило к реализации пилотного проекта "Рука помощи", рассчитанного на внутренне перемещенных лиц и социально незащищенных людей. Проект распространялся только на три области – Львовскую, Полтавскую и Харьковскую. Нам удалось взять в "Руке помощи" беспроцентный кредит на три года. Благодаря этому построили современную теплицу на 300 квадратных метров. Наняли рабочих. Можно сказать: нам дали удочку, и мы начали ловить рыбу. Работали на своих оборотных средствах, постоянно докупали новое оборудование, постоянно расширялись… Через три года за счет уплаты обязательных налогов вернули кредит, и уже перед широкомасштабной войной дошли до уровня стабильности. Планировалось, что в 2022 году купим машину с холодильником, чтобы возить продукцию в Киев и другие регионы. К сожалению, этот план перечеркнула война.

И все же, если бы не приобретенный опыт предпринимательства, то сейчас было бы гораздо труднее. Все это время мы учились в различных тренинговых программах по развитию бизнеса, знакомились с экспертами, менторами и активными предпринимателями. Именно полученные знания помогли мне получить поддержку USAID AGRO и выиграть грант на развитие производства продукции.

Не могу сказать, что нам в 2022 году было легче, чем другим. Просто у нас есть готовность ко всем поворотам судьбы и понимание того, что должны выстоять, несмотря ни на что. У нас есть опыт пребывания в зоне активных боевых действий. Сложно и под обстрелами оставаться, сложно и скитаться, жить в общежитиях или по спортзалам. В таких обстоятельствах многие опускают руки — не у каждого есть силы начинать жизнь сначала. Нам с мужем, который взял на себя много вопросов по продвижению бизнеса, отступать было некуда, потому что у нас дети: шестилетний сын и десятилетняя дочь, которых нужно кормить, создавать для них нормальные условия для развития, а также быть для них примером несокрушимости перед обстоятельствами. .

Если бы нам не предложили дом в Оржице, не знаю, где мы были бы сегодня. Но однозначно должны были вывезти полученное накануне большой войны оборудование — это было требованием иностранных инвесторов.

Релоцировав свое мини-предприятие, мы решили, что продукция из зелени не ко времени. Как переселенцы со стажем знаем, как тяжело людям, находящимся в зоне боевых действий и не имеющим возможности приготовить еду. Поэтому решили, что актуальной будет готовая еда. Даже в мирной жизни это просто находка для туристов, охотников, рыболовов, механизаторов в поле…

Вкусная и питательная готовая еда пользуется спросом

Интересно, что после 24 февраля семью Черниковых звали к себе оставшиеся в Донецке родственники и знакомые: "Ой, у вас там страшно, приезжайте к нам". Некоторые и сейчас спрашивают, когда они вернутся.

— В Горловке осталась трехкомнатная квартира моей мамы, которую мы забрали с собой, в Донецке живут родители моего мужа, которые очень скучают по внукам, — говорит Татьяна. – Но я не уверена, что смогу туда вернуться. Очень тяжело будет жить рядом с людьми, столько лет подвергавшимися влиянию российской пропаганды. Надеюсь, со временем они придут в себя и поймут, что их столько лет обманывали. У них есть понимание, что в россии их никто не ждет. Россияне обвиняют дончан в том, что они не хотят воевать против украинской армии. На временно оккупированных территориях продолжается мобилизация, мужчин хватают на улицах, они прячутся. Это ужас. Люди потеряны между мирами.

Конечно, я надеюсь на то, что над моей родной Донецкой областью снова будут реять сине-желтые флаги. В Оржице мы рассчитываем на то, что производство будет работать и дальше, потому что в этом очень нуждается громада. Но нашей семье действительно хотелось бы вернуться и пустить корни именно в Харькове. Это очень красивый, комфортный город, ставший родным для наших детей.

Фото предоставлены Татьяной Черниковой