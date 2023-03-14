Защищал Дебальцево, потерял на войне брата и сам погиб под Бахмутом: война унесла жизнь украинского Героя (фото)

Погибшему воину был всего 31 год

В тяжелых боях за Бахмут погиб командир роты 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" старший лейтенант Александр Басалига с позывным "Монгол".

Украинский воин защищал свою Родину с 2014 года. Он был участником Революции Достоинства, а затем в рядах ВСУ боролся с российскими захватчиками на Донбассе. Александр был в 1-й танковой бригаде. Выходил из Дебальцевского окружения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь бригады Ирина Рыбакова.

По ее словам, Басалига получил офицерское звание в харьковском институте танковых войск. С начала полномасштабной войны он тал командовать ротой в батальоне Богдана Дмитрука.

"Когда мы поехали с ВВСшниками на пятиэтажки на Лумумбы в Бахмуте, он (Александр Басалига, — Ред.) дал короткое интервью, в котором вспомнил погибшего брата. Сдержанный, сосредоточенный, очень способствовал нашей работе. У всех подчиненных вызвал огромное уважение. Потом мы встретились снова, когда батальон был на отводе. Оказалось, в это время Сан Саныч вместе со своей ротой находился там в подвале", — вспоминает Рыбакова.

Она добавила, что военный был ранен взрывной волной и затем некоторое время передвигался на коляске, но уже вскоре ему удалось восстановить и вернуться на фронт к своим побратимам. А в декабре 2022 года его наградили орденом "За мужество".

"Сан Саныч погиб в Бахмуте. И я думаю, что он в раю, потому что, как говорят, в аду он уже побывал", — подытожила пресс-секретарь бригады.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Донбассе погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич. Его побратимы вспомнили, каким он был при жизни.