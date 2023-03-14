Обороняя Бахмут, погиб оператор одного из украинских телеканалов

У мужчины осталась маленькая дочь, которой еще даже не исполнилось года

В Бахмуте, где сейчас ведутся яростные бои с оккупантами, трагически погиб оператор "Суспильного" и военный Вооруженных сил Украины Алексей Ольховик.

Как пишет издание, страшным известием о гибели Алексея с журналистами поделилась его жена, отметив, что воина не стало 13 марта. Без отца осталась дочь Ева, которой не исполнилось еще и года.

Кроме того, информацию о смерти Ольховика на своей странице в соцсети подтвердила и его подруга и коллега Анастасия Жук.

"Наша первая командировка на войну была в Бахмут в 2020 году. 13-го марта 2023 года ты погиб в этом же Бахмуте. Когда-то ты мне сказал, что если бы я тебя не взяла с собой на войну во времена ООС, ты бы наверняка и не пошел бы на полномасштабную войну. И, знаешь, я сейчас не очень рада, что взяла тебя с собой тогда", — написала она.

Алексей Ольховик с коллегой – Яной Жук

Также журналистка рассказала, что в начале российского вторжения Алексей принял решение встать в защиту Родины, поэтому присоединился к рядам Вооруженных сил в составе 241-й бригады территориальной обороны города Киева. Уже позже его отправили в Донецкую область.

В начале осени 2022 года воин получил минно-взрывное ранение, после лечился. Когда выздоровел, сразу вернулся на фронт — в Бахмут.

К сведению читателей, Алексей Ольховик стал уже 49-м работником медиа, трагически погибшим из-за военной российской агрессии. Восемь из них избивались убитыми во время выполнения своей профессиональной деятельности, еще 41 отдали жизнь в боях с оккупантами или стали случайными жертвами российских обстрелов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в боях за светлое будущее Украины трагически погиб одесский журналист, писатель и ресторатор Игорь Терехин.