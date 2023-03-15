Первым начал сражение с "вагнеровцами": под Бахмутом погиб 20-летний военный (фото)

В ходе боя в Героя попал осколок

В тяжелых боях за Бахмут погиб молодой украинский защитник Виталий Колесник с позывным "Кудесник", который с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Родины.

Об этом на своей странице в Facebook написал общественный деятель Игорь Захаренко, добавив фотографии с церемонии прощания с украинским Героем.

Виталий Колесник родился в селе Микуличи Киевской области. В момент смерти парню было всего 20 лет. В тот трагический день он, являясь пулеметчиком, в ходе боя с оккупантами встал в центре и первым начал сражение с "вагнеровцами". К сожалению, в Героя попал осколок, и этот бой стал для него последним.

"Он был всегда положительным, жизнерадостным, с улыбкой на лице. Был отличным сыном, братом, внуком, женихом. Умнее многих в его возрасте и был настоящим мужчиной. Был бесстрашным воином, который на задание шел с улыбкой на лице и никогда не считал себя Героем, а только выполнял свою работу. Он был идейным и знал, за что сражается. Поэтому он заслуживает того, чтобы его знали", — написал Захаренко.

В ходе прощания с украинским защитником люди выстроились живым коридором, опустившись на одно колено, и провожали погибшего за свою страну воина.

Проститься с погибшим Героем пришло большое количество людей, включая военных, которые, не сдерживая слез, прощались с побратимом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях под Бахмутом погиб Михаил Каланча. Молодой украинский Герой попал под обстрел вблизи села Брестовое Донецкой области.