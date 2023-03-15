Повестка в почтовом ящике или по телефону: украинцам объяснили, законно ли это

Юрист объяснил, как должна проходить процедура вручения повестки

Во время действия военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины продолжают получать повестки. Их выдают в общественных местах, на блокпостах, в парках, по домашним адресам, но в то же время, нередко были случаи, когда повестку мужчинам оставляли в почтовом ящике или же вызывали в военкомат по телефону. Украинцам объяснили, являются ли такие способы правомерными.

Юрист Константин Гритчин отмечает, что повестку военнообязанному должны вручать лично в руки и он должен расписаться за ее получение. В случае отказа от повестки, должен быть составлен акт об отказе с подписями уполномоченных лиц и свидетелей.

Таким образом, если мужчине оставляют повестку в дверях или почтовом ящике, или вызывают его в военкомат с помощью СМС-сообщения, то есть не производя процесс вручения лично или через уполномоченных лиц, такой документ не имеет никакой значимости.

"Повестка (оставленная в почтовом ящике (дверях), вызов по телефону, вручение через родственников) не является вручённой и правомерной, а потому не порождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке не обязательна", — сказал Гритчин.

Он также подчеркнул, что в таком случае мужчина не обязан являться в военкомат (ТЦК и СП), пока ему не будет должным образом вручена повестка, кроме военного учета (имеется обязанность проходить медицинское освидетельствование ВВК предоставлять информацию об изменении личных данных).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Илья Шипко объяснил, кому из мужчин точно не смогут вручить повестку в общественных местах.