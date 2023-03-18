Два месяца искали по больницам: в боях на востоке погиб воин ВСУ с позывным "Байрактар"

Долгое время родные мужчины считали раненым и искали его по больницам на востоке страны

Каждый день в полномасштабной войне с россией Украина теряет лучших своих сыновей. Сегодня наше государство всколыхнуло очередное печальное известие о том, что в боях с захватчиками погиб еще один украинский воин Владимир Котинов с позывным "Байрактар".

Воин ВСУ погиб на востоке Украины

Об этом в субботу, 18 марта, на своей странице в соцсети рассказала его жена Светлана, поделившись с пользователями трагической историей поиска своего любимого, еще недавно считавшегося раненым.

По словам женщины, более двух месяцев назад на ее телефон позвонили и рассказали о том, что Владимир "300-й". По словам собеседника, воин получил ранение ноги, однако с поля боя был эвакуирован. Долгое время Светлана искала мужа, однако, объездив всю восточную Украину, своего героя так и не нашла.

Уже позже ей стало известно, что ее любимый, к сожалению, погиб…

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего Героя… Вечная память!

Напомним, как в боях за восток Украины трагически погиб военный Вооруженных сил Украины Виталий Мироненко. Дома по погибшему воину скучают пятеро детей и маленький внук.