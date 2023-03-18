"Плевок в лицо воинам": сеть ошарашила продажа медалей "За оборону Бахмута" (фото)

Оказывается, чтобы получить награду за защиту Украины, необязательно воевать

Пока украинцы отходят от зажигалок с изображением расстрелянного украинского воина, сеть поразила новая находка. На популярной интернет-площадке продают медаль "За оборону Бахмута".

Фото объявления поделился украинский журналист и волонтер из "Волонтерской Сотни Госпиталь" Тим Златкин. Стоимость награды с удостоверением превышает 700 гривен.

На востоке продолжаются тяжелые бои за Бахмут, которые отнимают жизни, силы и здоровье украинских героев. Однако получить медаль за оборону города можно иным путем — просто купив ее. Сувенирные магазины предлагают приобрести медаль "За оборону Бахмута" с удостоверением за 758 гривен.

"Мы там возмущались патриотическим бухлом, чипсами и тортиками… Ох**ние пришло откуда не ожидали – реклама фирмы сувениров на ФБ", — написал Тим Златкин, прикрепив фото медали.

Действительно, на многих сувенирных сайтах в продаже можно найти такую медаль и не только. За 500-900 гривен можно стать "защитником" Запорожья, Николаева, Херсона и Киева. А также бойцом территориальной обороны. Но стоит отметить, что без мокрой печати медаль и удостоверение недействительны. По сути это просто сувенир, но украинцев возмутил тот факт, что пока настоящие воины кровью и потом защищают Бахмут и другие города, кто-то пытается на этом заработать.

В комментариях под постом волонтера украинцы не сдерживали возмущения:

Бл**ь, это п****ц просто какой-то. Как до такого вообще можно додуматься?

Продолжение следует…

Так а без печати в/ч это хе*ня?

Плевок в лицо воинам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые магазины продолжают строить бизнес в россии. Украинское "Эльдорадо" не закрыло свои магазины, более того, сеть связана с семьей дмитрия медведева.