Терапия красотой и шутками: команда парикмахеров стрижет раненых в госпиталях и донатит на ВСУ

Максим Нестеров рассказал "Телеграфу", как они с коллегами работают для Победы

С началом полномасштабного вторжения Максим Нестеров, более 20 лет своей жизни посвятивший парикмахерскому искусству, направил свое умение и на помощь защитникам. Уже почти год вместе со своими товарищами-барберами Александром Сидорянским и Михаилом Загорулько стрижет бойцов в госпитале и медучреждениях Киева. Но заниматься волонтерской деятельностью Максим начал еще задолго до войны. Вместе с коллегами основал благотворительную инициативу Hair for Share, в рамках которой создают парики для онкобольных детей в Охматдете.

За день стрижет до 30 человек

Каждую неделю, каждый четверг, парикмахеры проводят для военнослужащих своеобразную терапию. В процессе стрижки и бритья они общаются, шутят, рассказывают истории.

В результате бойцы выглядят ухоженными и чувствуют себя морально лучше.

Хорошая стрижка поднимает настроение, уверен Максим Нестеров

"Мы стараемся ребят поддерживать. Анекдоты, шутки всяческие, черный юмор… — делится наш собеседник. – Многие из них в хорошем настроении, тоже шутят. Жизнь продолжается".

Бойцов навестил и звезда НБА Станислав Медведенко (второй справа)

В день такой терапии волонтер обслуживает до 30 человек. Рассказывает, что ребята очень благодарны за такое внимание, даже пытаются дать деньги. Мастера отказываются от оплаты, своей работой они хотят отблагодарить защитников за то, что те делают.

Почти год команда парикмахеров работает в медучреждениях Киева

"После антибиотиков, после всяческих лекарств, у ребят кожа слезает с головы. Очень большие наслоения…" – рассказывает наш собеседник. Чтобы помочь военнослужащим справиться с этой проблемой и очистить кожу, он дает им специальные трихологические шампуни. Такими средствами Максима снабжают косметические фирмы.

"Некоторые с землей в голове еще или с такими ранениями, что врачи боятся стричь, а, например, надо сделать операцию. Не часто, но бывает и такое, что мы в реанимации стрижем. Это самые сложные такие моменты", — делится Максим.

"Бывает, и в реанимации стрижем", — говорит Максим

Работают в "полевых" условиях

Если в салоне у каждого мастера оборудовано удобное рабочее место, то в госпитале приходится работать в неудобной позе и в тех условиях, которые есть.

"Есть лежащие ребята, те, что вообще не могут встать, их очень сложно подстричь, приходится это делать прямо в койке, – рассказывает о нюансах волонтер. – Чтобы постель не засыпать волосами, нужно подстелить пеленку, накрыть, потом все собрать и выдуть, если человек не может самостоятельно помыться. Такие вот "полевые" условия".

"Иногда приходится стричь бойцов прямо в койке", — рассказывает Максим

Параллельно с работой в госпиталях команда парикмахеров собирает волосы для изготовления и продажи париков. Заработанные средства волонтеры направляют на закупку защитного снаряжения для ВСУ.

Максим Нестеров с известным телеведущим

По словам Максима, за время волонтерской деятельности удалось собрать более 400 тысяч гривен.