Украинский боец умер во время прохождения подготовки: подробности

Мужчина был уроженцем Черновицкой области

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, старший наводчик Николай Ионуца внезапно умер во время учений. Предварительно у жителя Буковины внезапно остановилось сердце. Других подробностей его смерти пока не разглашают.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Глубокского поселкового совета Григорий Ванзуряк, отметив, что умерший воин проходил подготовку по своей специальности. Дома у военного остались двое маленьких детей.

Также известно, что у солдата ВСУ был боевой опыт и участвовал во время проведения ООС (АТО).

"С глубокой грустью извещаем, что во время прохождения подготовки по своей специальности внезапно перестало биться сердце нашего Героя, жителя села Черепковцы, старшего наводчика, солдата воинской части А472бь – Ионуцы Николая Профировича", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что Николай Ионуца принимал участие в боевых действиях на востоке страны еще с 2014 года. Когда россия полномасштабно вторглась на украинские территории в феврале 2022 года, сразу вступил в ряды Вооруженных сил, чтобы защищать свою Родину от оккупационного российского нашествия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время ночных российских обстрелов Киевской области погиб водитель "скорой" Сергей Медведенко. Мужчина стал одной из четырех жертв российской агрессии в Ржищеве, где оккупанты обстреляли жилое общежитие.