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Боролся за свободу Украины: на фронте погиб азербайджанский подполковник (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
Зия Абдуллаев Гусейн Оглы Новость обновлена 25 марта 2023, 12:58
Зия Абдуллаев Гусейн Оглы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Азербайджанец отважно боролся за свободу Украины

Ежедневно печальные известия о потерях нашей Родины, которая уже больше года мощно защищает свои территории и население от российского нашествия, разрывают сердца. Сегодня Украину всколыхнуло еще одно трагическое известие о том, что в боях за свободу и независимость нашей страны погиб герой – подполковник Вооруженных сил Зия Абдуллаев Гусейн Оглы. Военнослужащий был уроженцем Азербайджана.

Об этом сообщило местное издание Qafqazinfo, отметив, что павшего воина уже провели в последний путь и похоронили в украинском Харькове.

"Память о нашем земляке, который заключил жизнь за мирное небо над нашей головой и для победы Украины всегда будет жить в наших сердцах", — говорится в некрологе.

Полковник ВСУ погиб в боях с оккупантами
Зия Абдуллаев

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования семье, близким, а также друзьям павшего героя… Вечная память!

Напомним, что на фронте в боях с оккупационной армией погиб руководитель общественной инициативы "Моя Языковая Устойчивость" Руслан Стороженко с позывным "Творецкий". Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Родины, однако нашей победы, к сожалению, так и не дождался.

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#Военнослужащие #Война #Смерть #Герой