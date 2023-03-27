Отправляют ли на фронт после вручения повестки? В ТЦК дали четкий ответ

Получить повестку могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет

В Украине военнообязанным продолжают вручать повестки. Однако получение этого уведомления не означает, что мужчину немедленно отправят на фронт. Украинцам объяснили, как проходит эта процедура и что будет происходить после вручения повестки.

Детальный ответ на этот вопрос дал офицер отдела учета Сумского областного центра комплектования Роман Яременко, сообщает "Суспільне". По его словам, повестку прежде всего вручают для уточнения данных и определения пригодности военнообязанного. Далее по результатам медкомиссии мужчину могут отправить в воинскую часть. Но и это не означает что его отправят на службу.

"В некоторых боевых частях лица, находящиеся на передовой, фактически могут ни разу не участвовать в боевых действиях. Потому что у него есть некоторые другие функции: доставка боеприпасов, например, приготовление пищи, разведка", — сказал Яременко.

Также офицер подчеркнул, что сейчас поступает большое количество распоряжений на доукомплектование частей в тылу. Они в свою очередь занимаются обеспечением подразделений, находящихся на передовой.

В то же время Сергей Дудченко, который занимается мобилизацией в центре комплектования, отмечает, что повесткой вызывают, чтобы оценить состояние здоровье мужчины и определить, годен он или же имеет право на отсрочку от службы. Если мужчина был признан годным, его отправят на обучение. Военнообязанных мобилизуют в учебные центры. Сразу в боевые части никого не забирают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Станислав Полевой рассказал украинцам, что грозит за игнорирование повестки и неявку в военкомат.