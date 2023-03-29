Побратимы обещали отомстить: украинский пилот и отец двоих детей погиб во время боевого задания (фото)

У летчика осталось двое детей, младшему из которых нет и месяца

Украина потеряла еще одного героя из-за российского вторжения. 28 марта во время боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи — штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. На его счету – более 80 боевых вылетов.

Об этом сообщили в 831 бригаде тактической авиации, где он служил. Отмечается, что 70 вылетов было за время полномасштабного вторжения на уничтожение врага. У него остались несовершеннолетние дочь и сын, а также жена Алена. Младший малыш родился всего 19 дней назад — Денис очень ждал его рождения и по воспоминаниям с его лица невозможно было стереть улыбку.

Денис Кирилюк был искусным пилотом — в августе прошлого года получил орден "За мужество" 3 степени. Его родные и друзья будут помнить его не только как военного. Самолетами Денис Кирилюк увлекался с детства, а также был фанатом рыбалки.

Майор Денис Кирилюк во время получения награды

Муж любил рыбалку

Орден "За мужество" 3 степени не единственная награда лётчика. Пилот также имеет отличие президента за участие в АТО и наградное огнестрельное оружие от Минобороны. Летчик окончил Харьковский университет воздушных сил в 2011 году.

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