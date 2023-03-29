Ослепший на войне сапер хочет привезти в Украину технологию, позволяющую видеть

Владислав Ещенко после потери зрения на фронте основал благотворительный фонд, чтобы помогать видеть ослепшим из-за войны украинцам

Уже семь месяцев 24-летний Владислав Ещенко – солдат инженерно-саперного взвода 104-го батальона ТрО – живет в полной темноте. На боевом задании рядом с ним взорвались боеприпасы, навсегда лишив зрения, обоняния и частично слуха. Вернуть утраченные функции бойцу с позывным "Самурай" помогают новые технологии, недавно он начал пользоваться крутыми слуховыми аппаратами. На очереди сотрудничество с испанскими медиками, которые разработали мозговой имплант, возвращающий способность видеть даже полностью слепым людям.

"Часто мне задают вопрос: "А ты совсем ничего не видишь?"

На фронт Владислав – уроженец Горловки (с 2014-го вместе с семьей жил в Славянске) – попал добровольцем в первые дни полномасштабного вторжения. К военному делу он на тот момент отношения не имел, срочную службу не проходил из-за проблем со здоровьем, но собирался поступить в Харьковский университет воздушных сил имени Кожедуба. И кроме того, как участник команды организации HALO Trust занимался гуманитарным разминированием на Донбассе.

Владислав подключился к гуманитарному разминированию с международной организацией

Гражданское занятие в итоге определило, чем Владу заниматься на передовой – его зачислили в инженерно-сапёрный взвод. Уже знакомую работу боец продолжил в новом статусе и выполнял ее вплоть до 9 августа 2022 года. В тот день он снял короткое видео и выставил его в соцсети: "Народ, мы на спецвылазку едем, как только вернусь, напишу". Но уже через несколько часов прозвучит роковой взрыв.

Это видео последнее, на котором Влад видит. После был взрыв и полная слепота

"Я постоянно вспоминают эту ситуацию, потому что в любом случае это был последний день, который я видел своими глазами, – признался "Телеграфу" Владислав. – Но вывод один – это не была моя ошибка, неосторожность или чей-то подлый умысел, всего лишь чистая случайность. У одной из ПФМ-1 (противопехотных мин) сработал режим самоликвидации, и она привела в действие остальные, собранные в месте изоляции для контролированного уничтожения. Вся эта масса боеприпасов взорвалась рядом с лицом".

За месяц до травмы Влад участвовал в ликвидации последствий ракетной атаки россиян на Часов Яр

С места ЧП в ближайшую больницу в Бахмуте Влада доставили побратим и командир, которые были с ним вместе на задании. Потом бойца еще несколько раз перемещали, чтобы оказать квалифицированную помощь, сначала в Дружковку, затем в Днепр и Киев. Первые десять дней он провел в коме.

"В клинической больнице имени Мечникова мне удалили глаза, которые фактически выжгло, спасти их было невозможно, – говорит Владислав. – А уже в столице доставали осколки из тела, их у меня было 30, ставили титановую пластину в голову, собирали челюсть, потому что она была поломана. Естественно, жевать я ничего не мог и мне установили трубку напрямую в желудок, чтобы была возможность получать пищу. В целом за это время я перенес, наверное, больше десятка операций. Там же в госпитале мне поставили глазные протезы, так что внешне я не произвожу впечатление слепого. И потому часто мне задают вопрос: "А ты совсем ничего не видишь?" Приходится объяснять, что да, совсем. Но я максимально пытаюсь создать иллюзию, что я полноценный, я не хожу ни с палочкой, ни с собакой поводырем, меня всегда сопровождает папа или невеста.

Папа Александр стал для Влада мощной поддержкой после его ранения

Именно эти люди были с Владом рядом в самый тяжелый период и не дали ему опустить руки. А сейчас поддерживают его идею помогать украинцам – как военным, так и гражданским, пострадавшим от войны.

"Когда я только очнулся от комы, первые слова, которые услышал от отца: "Влад, не переживай, все будет хорошо, технологии не стоят на месте, и мы найдем, что тебе поможет", – вспоминает Владислав. – Мы, действительно, очень тщательно изучили разные варианты и в итоге благодаря волонтеру и другу семьи Артему Пахомову узнали о разработке испанского профессора, так называемом цифровом зрении. Она представляет собой систему из очков с камерой, и датчиков, один из них в виде чипа, устанавливается в участок коры головного мозга, отвечающий за зрение. В результате получается двухмерная, пиксельная картинка. По крайне мере так мне описывали то, что видели с этим устройством участники эксперимента. Изначально, я хотел сам к нему присоединиться, но для этого нужно было бы на полгода перебраться в Испанию. У меня возникла другая идея – постараться подключить к разработке украинских специалистов, получить готовый, усовершенствованный продукт, а именно сделать его автономным и беспроводным, и дать возможность нашим бойцам и гражданским им пользоваться. Этим сейчас занимается благотворительный фонд "Побачимо Перемогу", который мы создали вместе с Артемом".

Вместе с Артемом Пахомовым Владислав Ещенко учредил БФ "Побачимо Перемогу"

На сегодня, по словам Владислава, ведутся переговоры с украинскими медиками, которые смогут присоединиться к исследованиям, а также автором технологии Эдуардо Фернандосом. С последним уже в середине апреля состоится личная встреча у него на родине, тогда и станут понятны перспективы сотрудничества.

"Хочу, чтобы Украина получила готовый продукт – "цифровое зрение"

Как и другие бойцы, получившие на фронте сложную травму, Владислав кроме задач, связанных со здоровьем, вынужден решать и "бумажные" вопросы. И здесь его опыт может оказаться полезен тем военнослужащим, кто впервые столкнется с прохождением разного рода комиссий.

"До сих пор нет четкого плана, как действовать после ранения. Только задавая вопросы юристам, командирам, сотрудникам медчасти, бойцам, и только по совокупности полученной информации мы смогли сориентироваться, что нужно делать, – вспоминает Влад. – Именно поэтому наш БФ будет консультировать ребят, которым только предстоит пройти военно-врачебную комиссию, так как на самом деле это архисложная процедура. Для меня она оказалась простой только потому, что я полностью слепой. На все ушло 10 дней. Меня положили в стационар, даже предлагали прислать врачей, чтобы они осмотрели меня в палате. Мы с отцом отказывались, раз руки-ноги у меня есть, могу сам обойти всех специалистов, к тому же мне было полезно ходить. Но я знаю, что ребята сталкивались с иным отношением. И вот этот недостаток упорядоченной информации – это самое критичное, ну и бюрократия очень мешает. Тебе нужно оббежать тысячу и один кабинет и собрать столько же подписей. Причем могут послать в 501-й кабинет, а там скажут: "Так нужно было до этого зайти в 30-й", а в нем пошлют еще куда-то".

Непросто, как оказалось, и уволиться из армии по состоянию здоровья. Владислав отмечает: это процедура предполагает личное присутствие военнослужащего в части, независимо от того, где она в данный момент находится.

"Слышал от многих ребят возмущение по этому поводу, ведь пока они в госпитале, могла произойти ротация, и подразделение оказалось уже совсем на другом направлении. Но ты должен его разыскать и сопровождать, пока тебя не уволят, подписывать "бегунки" и так далее, – поясняет Владислав. – В такой ситуации оказался, к примеру, парень, которому при взрыве оторвало руку, ее пришили, но она не функционировала. Бойца должны были комиссовать, для этого он ездил за частью пока не получил все согласования. В моем случае благодаря командиру вопрос удалось решить дистанционно, но в целом эта процедура организована плохо.

С Валерией Влад познакомился незадолго до полномасштабного вторжения, сейчас они жених и невеста

Владислав добавляет, что везет ему и на отношение со стороны незнакомых людей – те, с кем он пересекался с момента потери зрения, адекватно реагируют на его внешний облик и поддерживают по максимуму.

"Даже когда в такси еду, зачастую водители открывают мне дверь, помогают сесть или выйти, – приводит пример Влад. – Сильно удивила еще ситуация в метро, мы только зашли, нас заметила сотрудница и предложила услугу сопровождения. То есть она идет со мной до вагона, садит и передает информацию коллегам на нужную мне станцию, где меня встречают и проводят до выхода. Еще один момент для слепых, на который обратил внимание, многие светофоры на дорогах Киева со звуковым сопровождением. Я обращал на это внимание, хоть у меня было очень плохо со слухом".

НПО "Відчуй" помогли Владу обзавестись крутыми слуховыми аппаратами - теперь он может легко общаться по телефону

Улучшить восприятие звуков Владу не так давно помогла неправительственная организация "Відчуй", узнав его историю, здесь провели бесплатную консультацию и предоставили новые слуховые аппараты.

Влад не только вернулся к занятиям спортом, но и осваивает кулинарное мастерство

"Их отличие от аппаратов, которые я использовал раньше — они работают, как блютус-гарнитура. Так что теперь я могу слушать музыку и напрямую говорить по телефону, что для меня очень важно с учетом работы нашего благотворительного фонда, – отмечает Влад. – Она предполагает, к примеру, общение с людьми, которые также лишились глаз и воодушевлены перспективой получить шанс снова видеть. Кто-то из них поедет вместо меня в Испанию как участник эксперимента, вероятно, это будут два наших бойца. Они сейчас проходят обследование, а наш фонд планирует оплатить дорогу и другие расходы, связанные с пребыванием за границей. Кроме того, мы решаем юридические вопросы по оформлению меморандума о сотрудничестве. Параллельно ищем организации или компании, которые поучаствуют финансово в том, чтобы Украина получила готовый продукт – "цифровое зрение", чтобы сделать его доступным. Это для меня сейчас приоритет и только потом, во вторую очередь, смогу сам воспользоваться этой технологией".

Помочь Владу Ещенко в реализации его задумки можно, задонатив БФ "Побачимо Перемогу" — реквизиты, как и информация о возможной помощи для украинцев, потерявших зрение на сайте.

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