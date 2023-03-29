Рада хочет изменить процедуру мобилизации в Украине: у Зеленского рассказали детали

Представитель президента в ВРУ рассказал детали

В Украине совершенствуют процедуру проведения общей мобилизации. Представители комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке делают все возможное, чтобы выяснить, почему возникают неправильные ситуации. В частности, когда мобилизованных сразу отправляют в зону боевых действий вместо того, чтобы сначала пройти обучение.

Об этом в среду, 29 марта, в комментарии Укринформу рассказал представитель президента в парламенте Федор Вениславский, отметив, что все виновные обязательно будут установлены и привлечены к ответственности.

"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные мероприятия, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", – пояснил он.

По словам Вениславского, оборонный парламентский комитет в первую очередь начал работу по разработке изменений, которые в дальнейшем будут внедрены на законодательном уровне. Речь идет о выдаче повесток внутренне перемещенным лицам, которые сейчас пребывают не по месту регистрации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как у Зеленского прокомментировали ход мобилизации и объяснили, следует ли ожидать ужесточения мероприятий.