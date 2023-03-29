Гибель четырех военных в учебном центре: названа причина трагедии в "Десне"

Детали дела в ведомстве не разглашают

Гибель четырех военнослужащих в 169-м учебном центре "Десна", расположенном в Черниговской области, произошла из-за детонации артиллерийского снаряда.

Новые детали трагической смерти бойцов Вооруженных сил Украины в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости" сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований (ДБР) Татьяна Сапьян. По ее словам, расследование по факту гибели военнослужащих продолжается.

Кроме того, представительница ДБР добавила, что больше деталей рассказать не может, ведь такие дела "любят тишину". Однако отметила, что следователям она известна в полном объеме.

"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. В настоящее время и информация, разрешенная к обнародованию, звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд. Сейчас продолжаются экспертизы и продолжается досудебное расследование. Отмечу, что подобные криминальные (относительно наших военных) любят тишину", — объяснила Сапьян.

Напомним, что 19 марта Украину потряс трагическое известие о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Черниговщине. Там же, на территории 169-го учебного центра "Десна" имени князя Ярослава Мудрого, внезапно погибли сразу четверо военнослужащих. В ДБР сразу возбудили уголовное дело по данному факту, предварительно предполагая, что происшествие произошло из-за детонирования снаряда во время штатных стрельб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове 18-летний курсант государственного университета внутренних дел совершил самоубийство. Парень, выпустивший у себя пулю из автомата, якобы оставил после себя предсмертную записку с объяснением своего поступка, однако впоследствии она исчезла.