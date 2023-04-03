Прошел АТО, но пал под Бахмутом: в Винницкой области простятся с еще одним погибшим воином

Мужчина погиб на одном из самых "горячих" направлений фронта

Украину, ежедневно теряющую лучших своих сыновей и дочерей в боях с оккупантами, всколыхнуло еще одно печальное известие о гибели на фронте работника "Винницагаза" Шевчука Руслана.

Об этом в понедельник, 3 марта, сообщили на странице АО "Винницагаз" в Facebook, отметив, что россияне убили воина недалеко от Бахмута во время выполнения им очередного боевого задания.

"Всегда добросовестный, ответственный, толерантный и преданный делу. Имел пылкое сердце, искренне болел за судьбу Родины. Коллектив АО "Винницагаз" выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты. Верим, что героический подвиг Руслана Шевчука будет жить в памяти грядущих поколений. Светлая и вечная память Герою!", — говорится в публикации

Что известно о Герое

Руслан Шевчук работал мастером группы по прекращению и возобновлению распределения природного газа Тульчинского отделения АО "Винницагаз". В 2015 году защищал украинские рубежи на востоке во время АТО.

С первых дней полномасштабного вторжения врага вступил в ряды Вооруженных сил Украины для защиты Родины.

Коллеги павшего воина рассказывают, что он никогда не боялся затруднений. Мужчина совместно с побратимами до последнего защищал украинские территории и независимость нашей Родины. В этой борьбе он, к сожалению, отдал самое дорогое – свою жизнь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте трагически погиб сержант-пограничник Роман Сухомлин, получивший почетное отличие от президента Зеленского.