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Навсегда 25: под Бахмутом погиб воин из известного добровольческого батальона

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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На фронте погиб Назарий Грибан Новость обновлена 05 апреля 2023, 14:27
На фронте погиб Назарий Грибан. Фото Коллаж "Телеграфа"

Парень выполнял боевое задание

На Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, погиб украинский военный, боец батальона "Гонор" Грибан "Продюсер" Назарий. Парню было все 25 лет.

Трагедия случилась 2 апреля во время выполнения боевого задания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир добровольческого батальона "Гонор" Сергей Филимонов.

"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец Гонора Грибан "Продюсер" Назарий. Быть воином – жить вечно", — отметил он.

Назарий Грибан. Фото - соцсети

Назарий являлся выпускником кафедры психологии Открытого международного университета развития человека "Украина". Заведующая кафедрой Алиме Османова на своей странице в Facebook вспомнила ее последний разговор с воином. Он состоялся, когда защитник забирал свой диплом.

"Помню как зимой забирал свой диплом и небольшой с ним диалог: "- может остаться в Киеве, в Минобороне ищут психологов!? — Нет, мне там хорошо, и я там нужнее…" Вечная память Герою!", — написала Османова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Бою за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш. Мужчина вернулся из отпуска на фронт, и в тот же день его жизнь оборвалась.

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#Украина #Военный #Герой #Погибший #Бахмут