ВСУ показали, как работают "Мстители": чем хороши американские системы ПВО (видео)

Это оружие может сбивать как ракеты, так и ударные БПЛА на высоте до 3,8 км

На вооружении ВСУ появился зенитно-ракетный комплекс Avenger, который успешно противостоит врагу. Натовский ЗРК защищает небо на севере Украины.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, опубликовав видео работы ЗРК Avenger, что в переводе означает "Мститель". Перед тем как система ПВО заступила на боевое дежурство, экипаж прошел обучение в Германии.

Наев рассказал, что "Мститель" Украина получила от США и предназначен он для сбития крылатых ракет и беспилотников ударного типа. Он также поблагодарил партнеров за действенную помощь.

"Наши парни готовы к заданиям по противовоздушному прикрытию важных государственных, гражданских и военных объектов. Мы становимся более уверенными, когда получаем помощь от наших партнеров. Система (Avenger — ред.) хорошая и эффективная. Двигаемся дальше", — резюмировал Сергей Наев.

ЗРК Avenger ("Мститель") — это самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия. Он был разработан американскими компаниями Boeing и General Electric и производится с 1989 года. ЗРК предназначен для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5-3,8 км и дальностях 0,5-5,5 км. На нем установлены два контейнера по 4 ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемёт калибра 12,7 мм и РЛС. В комплект поставки входит также выносной пульт дистанционного управления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный показал работу САУ Paladin под Бахмутом. Артиллеристы отмечают, что САУ M109A3GN Paladin крайне мобильная и точная в работе.