"Я готов умереть за народ!": история о юном полицейском из Мариуполя, пережившем штурм "Азовстали" и плен

Воин 86 дней защищал многострадальный город, а затем попал в плен

Украина наполнена искренними и отважными людьми, которые ценой собственной жизни готовы защищать Родину от оккупационного российского нашествия. Среди них и украинский боец с позывным "Лаки". Именно он был одним из спасавших рожениц из роддома в Мариуполе, куда в начале марта оккупационная армия россии сбросила мощную авиабомбу.

О героических поступках молодого парня рассказал Telegram-канал "Новости Донбасса 24\7".

"Я готов умереть за то, чтобы наш народ больше не страдал", — рассказал журналистам полицейский из Мариуполя, защитник Азовстали "Лаки", который присоединился к "Азову", когда оккупанты зажали многострадальный город в кольцо. В течение 86 воин совместно с побратимами держал оборону населенного пункта и получил тяжелое ранение в ходе одного из сражений с россиянами.

"Лаки" — едва ли не младший среди всех защитников "Азовстали". Когда враг вошел в Мариуполь, парню было всего 20 лет. А свой 21 день рождения он уже встречал в беспощадных пытках, ведь попал в российский плен.

Боец "Лаки", который в составе "Азова" защищал украинский Мариуполь

Несмотря на все сложности, пытки и тяжелое ранение полицейский выжил и вернулся домой. Как только спецназовец восстановился, он сразу же вернулся к обороне Украины.

Напомним, что среди украинских героев, благодаря которым наша Украина уже более года удерживает мощное российское нашествие, есть и женщины. 67-летняя Клавдия Ивановна, прозванная военными "Комбатом", потеряла на войне сына, однако не опустила рук. Вместо этого отважная пенсионерка стала помогать украинским бойцам и готова стоять с ними до победы.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как глава украинской армии Валерий Залужный наградил военнослужащего Руслана Зубарева с позывным Predator. Именно этот воин самостоятельно уничтожал оккупантов на известном видео, обороняя позиции ВСУ.