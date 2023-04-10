Навязывают московский патриархат и притесняют ПЦУ: как россияне обращаются с верующими в оккупации

Агрессия россиян направлена против христиан других конфессий и православных, не принадлежащих к московской церкви

Российские оккупанты пытаются влиять на украинцев разным образом, в том числе и через религию, которая в россии тесно связана с государством и его сторонники активно участвуют в жизни. На оккупированных территориях россияне преследуют представителей других конфессий, уничтожают имущество церквей — всего зафиксировано не менее 76 актов религиозных преследований. Большинство из них направлены против Православной церкви Украины (ПЦУ).

ISW посвятил религиозным притеснениям со стороны россии на оккупированных территориях особый отчет. Они отмечают, что, по меньшей мере, 26 мест богослужения принудительно перевели под контролируемую кремлем русскую православную церковь, а 29 священников умышленно убили или захватили.

В россии, несмотря на заявленные религиозные свободы, есть перечень церквей, которые считаются нежелательными, а также все организации должны быть зарегистрированы. Российское правительство отказывается регистрировать нежелательные религиозные организации, которые оно стремится подавить. Так произошло и на оккупированных территориях – пастора евангельской церкви обвинили в Мелитополе в сотрудничестве с нежелательными организациями, а в Новософиевке Херсонской области – "ликвидировали" общину Свидетелей Иеговы. Их в россии считают экстремистами. Однако большинство российских преступлений связано с ПЦУ и эта деятельность ведется системно.

Более трети — 34% преследований направлены против ПЦУ. Даже оккупировав общины в Киевской области, на короткий срок россияне успели этим отличиться.

Религиозные преступления в Киевской области

Агенты ФСБ проводят обыски в церквях — священника ПЦУ депортировали в Мелитополе, а церковь закрыли, храмы передают в Московский патриархат. Оккупанты также направляются против других конфессий, которые выразительно украинские по культуре. В Мелитополе фактически закрыли главную Украинскую Греко-Католическую Церковь в декабре 2022 года, а из Бердянска депортировали двух священников. Русские репрессируют протестантов, обращаясь с ними жестоко.

В то же время одним из нарративов кремля является якобы угнетение религиозных свобод в Украине. Россиянам не нравится отказ от УПЦ, который, несмотря на свои заявления, не является независимой организацией, а продолжает политику России. Аналитики отмечают, что УПЦ МП – инструмент российской гибридной войны.

Напомним, в последнее время в религиозной плоскости бушуют скандалы. УПЦ МП не продлили аренду Лавры из-за чего они протестовали у ее стен вместе со своими прихожанами. На Хмельнитчине священник УПЦ МП избил украинского военного в церкви, что вызвало бурную реакцию в обществе.