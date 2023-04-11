Родителей не дали похоронить, а дети и муж погибли при обстрелах: непростая история героини из ВСУ

Героиня потеряла из-за полномасштабной войны самых близких людей

Украина больше года обороняется от нашествия российских оккупантов. Происходит это все благодаря отважным гражданам, которые ценой собственной жизни борются за светлое будущее нашей Родины. Среди них и Олеся — женщина с непростой судьбой и отчаянным желанием приблизить украинскую победу.

Как пишет "Волинь", когда россия пошла в наступление на украинские территории, женщина, которая является уроженкой Ростовской области рф, работала хирургом. У нее был любящий муж и двое деток. Родители женщины прошли войну в Афганистане: мама – майор, а папа – полковник. Уже после распада СССР семья переехала в украинский Луганск, где ее родители прожили до 2014 года. Сама же Олеся уехала на учебу в Италию, где впоследствии начала работать по специальности.

Когда россия захватила Луганск, семья девушки переехала в Мариуполь, где прожила до полномасштабного вторжения. Когда же оккупанты окружили город, мама и папа Олеси помогали гражданским эвакуироваться. Однако позже, когда в город вошел враг, родителей расстреляли, а тела оставили "гнить публично", в назидание другим.

Сама же Олеся в то время находилась с мужем в Италии, а ее дети жили под Киевом у родителей мужа, из-за вспышки ковида. Позже, когда враг подошел ближе к столице, с 14 на 15 марта было принято решение эвакуироваться. Во время выезда на автобусе, рядом с транспортным средством упал вражеский снаряд, было много погибших: дочь, свекровь, невестка и племянники мужа скончались мгновенно. Сына еще пытались спасти, ведь его выбросило из автобуса взрывной волной, но мальчик получил 92% ожогов тела. Гаврила умер на следующий день в больнице. Это произошло как раз на его день рождения.

Муж Олеси больше не смог сидеть на месте, сложа руки, и отправился на фронт. Попал в окружение, но выжил. Однако уже 5 сентября муж получил смертельное ранение при эвакуации раненых из Бахмута.

Так героиня осталась совсем одна… Она долго пыталась найти свое место в Италии, пыталась работать психологом, однако не смогла и все же вернулась на Родину. Теперь Олеся защищает Украину от россиян и приближает ее к победе в составе Вооруженных сил.

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