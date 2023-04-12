Можно сварить кофе или яйцо без огня прямо в окопе! Львовянин изобрел уникальные нагревательные пакеты для бойцов на передовой

Изобретение позволяет нагревать или даже готовить еду в сложных условиях войны

Предприниматель из Львова Александр Петрянич создал специальные нагревательные пакеты, с помощью которых можно разогреть еду и вскипятить воду в полевых условиях. Для этого не нужна ни электроэнергия, ни огонь. Работает всё благодаря химической смеси.

Такие пакеты способны подогреть пищу всего за 10 минут, и не только в твердом, но и в жидком состоянии – супы, борщи.

Сегодня уже более 300 таких спецпакетов служат нашим защитникам на фронте, в том числе на Бахмутском направлении.

А механизм работы такой: на дно нагревательного мешочка помещается картридж, сверху – внутренний пакет с едой, между ними заливается вода.

Основа — химическое соединение, которое при взаимодействии с водой дает быструю экзотермическую реакцию. Она сопровождается выделением большого количества тепла до 120 градусов, — рассказывает изобретатель. — Таким образом, если налить 150-200 мг воды, она начинает кипеть и нагревает внутренний пакет, получается такая паровая ванночка. И то, что лежит во внутреннем пакете, соответственно, нагревается".

Одним пакетом можно воспользоваться трижды, поскольку он содержит три картриджа. По словам Александра, его "умное" изобретение способно сварить яйцо пашот или заварить кофе. Себестоимость такого товара примерно 70 гривен.

В одном таком пакете - три картриджа, поэтому его хватает на три раза

Все началось с мини-грелок для рук и ног

Нагревательные пакеты для еды – не первое изобретение бизнесмена. В прошлом году летом львовянин начал производить мини-грелки для рук и ног, активируемые воздухом. Они и сегодня пользуются большим спросом на фронте, поскольку компактны и достаточно удобны в использовании.

Александр услышал от товарища-военнослужащего, что в холодных окопах нечем согреть ноги, и единственное, что спасает бойцов – несколько пар носков. После этого и начались эксперименты.

Вода, железный порошок, активированный уголь, соль, древесное волокно – именно такая смесь дает тепло сохраняющееся до 10 часов. Изобретатель отмечает, что секрет именно в пропорциях.

А вот что дает такую реакцию в "умных" пакетах для еды, Александр не признается, говорит, что это коммерческая тайна.

Товар прошел сертификацию

По словам львовянина, производство одного такого пакета занимает до 10 минут. Изготавливается он из материала, который выдерживает температуру до 160 градусов. Составляющие мужчина закупает на собственные средства за границей.

Александр Петрянич (слева) с Сергеем Притулой

Команда Александра кроит материал, фасует необходимое количество смеси и запаивает пакеты. Производство происходит в мини-"цеху".

"Отправил по три пакета разным людям, испытали: там где-то порвалось, там что-то прогорело, там залилось водой, не пошло. Сменил структуру, заменил пакетик и мешочек, все переделал и снова прислал. Вылезли другие "косяки". Переделал, — рассказывает об усовершенствование изобретения предприниматель. – И уже где-то с пятого раза понимаешь слабые места и четко делаешь то, что нужно. Уже имеешь отлаженную формулу".

Александр уверяет, что его изобретение полностью безопасно, химические реагенты не контактируют с водой. Сам же товар прошел не одно тестирование и сертификацию.