Миллиарды гривен на жилье: правительство усовершенствовало выплаты ветеранам и семьям погибших военных

На обеспечение жилья ветеранов и членов семей погибших военных правительство усовершенствовало порядок выплаты компенсации

Министерство по делам ветеранов Украины внесло новые изменения для усовершенствования порядка выплаты денежной компенсации для приобретения жилья ветеранами и членами семей погибших военных.

Как сообщается на сайте правительства, будет произведено распределение выплаты из государственного бюджета на выплату компенсации в размере 5,5 млрд гривен.

Минветеранов одновременно создало механизм получения компенсации теми получателями, кому она назначалась в 2018-2022-х годах, но до сих пор не была выплачена, и для тех, кто вынужденно переехал из зоны боевых действий или временно оккупированных территорий и внесен в Единую информационную базу данных ВПО

Право на получение денежной компенсации для приобретения жилья имеют ветераны войны с инвалидностью I – II группы, наступившей в результате военной агрессии РФ против Украины, и семьи погибших (умерших) защитников и защитниц.

В постановлении учтено предложение сохранить для внутренне перемещенных лиц из числа участников АТО/ООС коэффициент увеличения опосредованной стоимости 1,75 для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков при расчете размера компенсации, назначенного от 29.07.2022 г.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах 30 тысяч гривен для военных. Эту сумму собирают на основе ограничения зарплат чиновников.