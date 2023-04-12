Осуждение и требование расследования от ООН: как мир реагирует на видео с пытками украинских пленных

За рубежом удивляются, почему после этого россиян допускают на Олимпиаду, а рф председательствует в Совбезе

Пытки на камеру против украинских военных, которые попадают в сеть, уже стали паттерном зверского поведения оккупантов. Только за минувшие сутки появились две записи с отрезанием конечностей, ранее была казнь военного за слова "Слава Украине", зимой был случай с якобы черепом "азовца" на концерте российского пропагандиста "Берега".

Все они вызывают гнев украинцев, убеждая, что мы имеем дело с террористами. В мире реагируют на это видео документированием военных преступлений, которое затем может быть использовано в Международном уголовном суде в Гааге.

Попытка устрашения, как в ИГИЛе: что говорят после видео с обезглавлением

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что ошеломлена чрезвычайно жестокими видео:

"К сожалению, это не единичный случай. В последних докладах Миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных против военнопленных. Эти последние нарушения, как и другие, должны быть должным образом расследованы, а виновные привлечены к ответственности", — заявили в ООН.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на видео с казнью и призвал не допускать россиян к Олимпиаде

"В Twitter распространяется видео, на котором россияне отрезают голову украинскому солдату. И в то же время мы буквально говорим о необходимости диалога и соревнуемся друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?" – заявил Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии призвал реагировать исключением российских спортсменов из Олимпиады

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что видео добавится в список военных преступлений, с которым россия будет вынуждена столкнуться в суде.

"Я не буду смотреть это ужасное видео. Мне не нужно больше причин для бессонницы. Но это прибавится к списку нарушений, с которым россии нужно будет столкнуться за свои преступления против Украины. Если это было разработано для устрашения, это срабатывает наоборот", — сказала посол.

Посол Великобритании отметила важность правосудия

Советник Конгресса США Пол Массаро обратил внимание на то, что россия председательствует в Совбезе ООН, когда ее солдаты обезглавливают ножом пленного украинского солдата.

"Почему мы это допускаем?", — спросил Массаро, и сказал, что это и есть настоящее лицо россии. путин не заставляет этого террориста обезглавить пленника.

"Нет разницы между россией и ИГИЛ. Украина борется за всех нас. Они единственное, что стоит между нами и этим ужасным злом. Пришлите им все (вооружение, — ред.), — написал Массаро.

Советник Конгресса США обратил внимание, что сейчас страна-террорист председательствует в Совбезе ООН.

Британский генерал-майор в отставке Руперт Джонс в разговоре с Times Radio заявил, что заявил, что российское обезглавление тоже вид оружия в войне, чтобы терроризировать украинцев. Джонс сравнил это с тактикой устрашения врагов у боевиков ИГИЛа:

"ЧВК "Вагнер" продемонстрировало свое игнорирование законов войны, они совершили ужасные зверства за последний год. Поэтому, к сожалению, мы не должны быть удивлены этим… ИГИЛ использовал жестокость как военное оружие, у них были ужасные видео с обезглавливанием. Они хотели, чтобы мы это увидели и пытались избегать ИГИЛа. Что касается россиян, то такие видео указывают на одно из двух: либо у них внутри зверские уставы, либо это для них как инструмент войны, для того, чтобы терроризировать и запугивать украинцев. Однако за 12-13 месяцев россияне должны понять, что это не срабатывает", — сказал Джонс.

Британский шпион в отставке Кристофер Стил заявил, что видео вызывает тревогу. На украинском поле боя сражается еще и сама европейская цивилизация.

На Западе призывают заставить Россию заплатить за зверства

"рф должно быть стыдно за себя": что говорили после казни за "Слава Украине"

6 марта появилось видео, на котором российские солдаты расстреливают безоружного украинского пленника за слова "Слава Украине". Позже стало известно имя героя – Александр Мациевский из 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Государственный департамент США заявил, что война с россией – это битва за свободу, демократию и ценности всех украинцев. Для россиян это привычный терроризм.

"Мы считаем, что россии должно быть стыдно за себя. Они пренебрегают основными правилами войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью… когда их войска принимают участие в подобных зверствах", — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Он добавил, что это не первое свидетельство зверств россии в Украине.

В ООН тогда сделали заявление, что получили видео с казнью безоружного бойца ВСУ и изучают полученные материалы.

"Нам известно о видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата hors de combat (не в бою. — Ред.), очевидно, расстреливают российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим ", — заявила представитель Управления ООН по правам человека.

По всем обвинениям должно быть проведено расследование, а виновные привлечены к ответственности.

Это варварство: Реакция на видео кастрации украинского пленника

28 июля 2022 года в одном из российских Telegram-каналов опубликовали видео, на котором украинскому военнопленному отрезают гениталии с помощью канцелярского ножа. На кадрах видно двух солдат, говорящих на русском.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook была "ошеломлена" видео с пыткой пленника. В ООН заявили, что это военное преступление. Здесь опять не обошлось без ложки дегтя, потому что ООН сказала и о пытках украинцами россиян, ссылаясь на видео фейки.

Советник Конгресса США раскритиковал "варварство и безнравственность" российских войск

Советник Конгресса США Пол Массаро тогда подверг критике "варварство и безнравственность" российских войск и сказал, что США должны вмешаться. Тогда Массаро призвал передавать украинской армии все оружие, которое позволит покончить с преступлениями против человечества.

В ООН пытки замечают, но обвиняют и Украину

Мониторинговая миссия ООН по правам человека 24 марта обнародовала отчет, в котором признала факт пыток и пыток украинских военнопленных со стороны россиян. Глава миссии ООН Матильда Богнер признала, что большинство украинских военнопленных рассказывали, что в плену подвергались пыткам со стороны военных и ФСБ.

"Пытки включали избиения, пытки электрическим током, задачи огнестрельных или колотых ран. Распространенным явлением была имитация казни", — рассказала Богнер.

(!) Однако она также обвинила Киев в нарушении прав, на что ответил требованием показать доказательства озвученных обвинений. Украина предоставляет правозащитникам доступ к местам содержания, а рф нет.

В отчете миссия установила, что преступления, совершенные российскими военными в Украине, могут составлять преступления против человечества. Иногда расследование Совета ООН по правам человека приводит к судебному преследованию в международных судах. Комиссия заявила, что работает над списком преступников, который передаст ООН.

Как сообщал "Телеграф", всплыли новые подробности зверств оккупантов в Украине. Есть свидетельства, что российские военные (в основном кадыровцы, но не только) практиковали отрезание голов пленным украинцам, не только военным, но и гражданским, которых они до этого грабили и пытали. Головы отрезали не только мужчинам, но и женщинам, которых перед этим насиловали.