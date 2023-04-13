Ему навсегда 19: в Бахмуте боец героически спасал побратима и погиб от пули снайпера

У воина остались родители, сестра и брат

В тяжелых боях за Бахмут на востоке Украины погиб 19-летний студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Иван "физик" Рыбытва. Парень героически спасал побратима и попал под снайперский огонь, получив смертельное ранение в шею.

Трагедия случилась 7 апреля во время очередного боя. Сослуживец Ивана тогда получил ранение и парень взялся оказывать ему первую помощь, эвакуируя с поля боя. В тот момент он был убит вражеским снайпером. Об этом сообщили на странице Национального университета "Киево-Могилянская академия" в Facebook.

Когда началась полномасштабная война Иван учился на первом курсе вуза. Тогда он взял академотпуск с 1-го курса и пошел добровольцем в ДФТО (добровольческое формирование территориальной общины). Затем после освобождения Киевской области он вышел из ДФТО, успешно прошел отбор в 3-ю Отдельную Штурмовую Бригаду, а в январе 2023 присоединился к рядам ВСУ. Парень также проходил обучение в Великобритании.

"Он был мужественным и мудрым, невероятно умным. С детства занимался спортом, вместе с тем всегда искал себя творчески. Год учился на философии, обожал древнюю историю и прочел немыслимое количество книг. Любил природу, Карпаты, мечтал после войны создать хутор в Черкасской области. Обожал свою собаку Найду. Искренне любил родителей, сестру, брата. Он нашел себя воином. В начале вторжения у него не было никакого сомнения, что он должен делать. Он встал на защиту нас", — говорится в сообщении.

Прощание с воином состоится в четверг, 13 апреля, в 10:00. Место: 1-й плац Киево-Могилянской Академии (Вход через ворота с Контрактовой площади, напротив Гостеприимного двора). Семья погибшего защитника просит всех, кто знал его или знает его родных, прийти, чтобы проститься и воздать должное уважение Герою, быть с ним до конца. Почетное захоронение состоится после прощания на военном поле Городского (Берковецкого) кладбища по адресу Стеценко, 18 (поле "42").

"Семья не нуждается в финансовой поддержке. В ней нуждается войско, в котором имел честь служить Иван. Мы хотим мести. Мы хотим, чтобы наш ответ тем, кто виноват в его смерти и смертях других украинских героев, был достоин их светлой памяти", — цитирует пресс-служба вуза слова родных Ивана.

Всех, кто пойдет попрощаться с воином, просят нести только живые цветы и свечи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский снайпер Юрий Белый вывел собратьев из-под обстрела, а сам получил смертельное ранение.