Перенесли на большой праздник: Рада изменила дату выплаты помощи ветеранам и семьям погибших военных

Верховная Рада Украины изменила дату выплаты денежной помощи

Украинцы, являющиеся ветеранами войны, жертвами нацистских преследований или членами семей погибших военных, имеют право на разовую финансовую выплату ко Дню Независимости Украины.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, финансовая выплата, которая была запланирована на 5 мая, будет осуществляться к летнему празднику — 24 августа.

В соответствии с внесенными изменениями в законы, разовая денежная помощь также будет предоставляться лицам с инвалидностью, полученной в результате войны, жене/супругу военного/и во время исполнения служебных обязанностей, и супруге/супругу погибших жертв нацистских преследований в прошлом и др.

Таким образом, парламент чествует мужество и героизм защитников независимости и территориальной целостности Украины и подтверждает намерение способствовать дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе в условиях вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Порядок и размер финансовой помощи будет определяться Кабмином.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о проблеме возврата выплат военным в размере 30 тысяч человек. Верховная Рада решила сделать ее на основе уменьшения зарплат чиновников.