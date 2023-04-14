Риторика изменилась: военный рассказал, как отец-боевик "днр" пугал его ядерным оружием

Зомбированный пропагандой пропутенец не захотел поверить родному сыну

Из-за коварного нападения русских орд на нашу страну продолжают гибнуть настоящие украинские герои, отдавая жизнь за свободу народа.

Так, 9 апреля не стало командира взвода огневой поддержки 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская сечь" Артура Свитухова (позывной "Святой").

За день до смерти представители волонтерского фонда "До Мрії" успели пообщаться с Артуром, и он рассказал им некоторые подробности своей жизни – жизни настоящего украинца.

Артур – из семьи военнослужащих, с 15 лет попал в "военное комьюнити", начиная с военного лицея.

"Я ожидал и знал, что будет война, и был готов к тому, что придется стать в ряды Вооруженных сил, — рассказывает в интервью воин. — Мое моральное право не позволило бы поступить по-другому. Я не смог бы сидеть дома, ничего не делать.А так как я умею воевать и имею какие-то способности к армии, сразу было понятно, куда я пойду. Я на своей земле, мне нечего бояться, они пришли — мы их ликвидируем.Мы их не убиваем — мы их уничтожаем. Нечего плакать о военных – мы выполняем свою работу. И нет пока времени для печали. Наше время для печали наступит в День Победы. У нас у каждого есть определенный моральный и психологический ресурс, и воевать вечно мы не можем".

По словам "Святого", ему редко удавалось побывать дома – последний раз он посетил родительский дом в октябре – тогда же и женился.

"Нечего было тянуть время. Надо жить здесь, сейчас, радоваться ", — говорит в интервью Артур Свитухов.

Еще один интересный факт из жизни военного – его отец воюет на стороне зла, за так называемую "днр".

В начале войны отец написал украинскому воину: "Сдавайтесь, вы проиграете, Киев скоро упадет". Впоследствии его нарратив сменился на "А ты знаешь, что такое ядерное оружие?" То есть человек полностью повторяет все "сказочки" путинской пропаганды, не веря родному сыну.

Несмотря на военные трудности, мысли "Святого" были в первую очередь о собратьях – после окончания боевых действий он собирался стать режиссером и снимать фильмы, которые помогли бы воинам вернуться к мирной жизни, преодолев так называемое "после-травматическое расстройство" (или " вьетнамский синдром" или "афганский синдром").

"Я хочу, чтобы люди, вернувшиеся с войны, вернулись к нормальной жизни. … Ты можешь быть на войне, но ты не должен стать войной ", — говорит в ролике воин.

Невозможно поверить, что этого светлого и радостного человека больше нет с нами. И невозможно в будущем простить российским палачам все то горе, которое они принесли в Украину. Очень хочется верить, что жертвы нашего народа не были тщетны.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что на войне в Украине погиб грузинский доброволец Арсен Кецбая. Он стал четвертым грузином, отдавшим жизнь на фронте с начала апреля 2023 года.