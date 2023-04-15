В боях за Бахмут погиб студент католического университета (фото)

Россияне убили воина во время первого же его боя

В бою с оккупационной армией россии погибают лучшие украинские воины, защищающие территориальную целостность и независимость страны. Сегодня нашу Родину всколыхнуло еще одно печальное известие о смерти студента Украинского католического университета Александра Мегеля.

Об этом сообщили на странице учебного заведения в Facebook, отметив, что молодой человек учился на магистерской программе "Технологии и инновации в социальной работе"

"Младший сын... Под Бахмутом. Первый бой. На щите. Честь, сыночек! Я знаю, Господь радуется тебе, потому что ты Его очень любил и верно служил", — написала мама погибшего воина.

Что известно о Герое

Украинский воин активно занимался волонтерством и был глубоко верующим человеком. При жизни он на регулярной основе занимался молодежью с инвалидностью, отстаивал их права. Кроме того, Александр планировал создать здание поддержанного проживания. Именно этой тематике и была посвящена его магистерская работа.

В защиту Украины студент стал в конце февраля и встретил свою смерть в первом же бою под Бахмутом.

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования друзьям и близким воина… Вечная память!

Напомним, что под Бахмутом также погиб и украинский снайпер Юрий Белый, известный среди собратьев по позывному "Контра".