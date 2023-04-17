Выплаты семьям военнопленных: какие документы нужны и куда обращаться
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Что нужно для получения выплат семьям военнопленных
Украинцы, чьи мужья или жены военнослужащие оказались в российском плену, могут получать денежные выплаты, пока их "половинка" остается заложником у врага.
Какой пакет документов нужно собрать и куда обращаться, сообщает "Юридический факт".
Для получения выплат следует обратиться к командиру воинской части, где служил пленный военнослужащий.
Документы, которые необходимо предоставить:
- заявление на имя командира воинской части,
- копию страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства,
- справку о регистрации места жительства членов семьи (в случае отсутствия такой информации в паспорте),
- копию свидетельства о браке (при наличии),
- копию свидетельств о рождении детей (при наличии),
- копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.
Заявление на выплату принимается только тогда, когда официально было определено пребывание военного в плену и до дня его освобождения.
Документы командиром или начальником воинской части рассматриваются в течение 15 дней и ответ дается в письменной форме.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах семьям пропавших без вести военнослужащих.