"Снайперская винтовка на колесах": появилось видео французских легких танков для украинских морпехов

Министр обороны поблагодарил Францию за помощь

Боевые машины AMX-10, которые прибыли в Украину еще в феврале, показали в действии. Еще их называют "колесными танками", а передала их Украине Франция.

Видео работы бронемашин показал в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. Работать на них будут морские пехотинцы.

"Украинские морпехи приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", — написал глава Минобороны под видео.

Алексей Резников поблагодарил за военную помощь своего коллегу из Франции Себастьяна Лекорню и президента дружественной страны Эммануэля Макрона. Он подчеркнул, что современная техника поможет Украине скорее освободить свои земли от оккупантов.

"Конечно, спасибо всем людям Франции за мощную поддержку! Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство. Да здравствует Франция! Да здравствует Украина!", — добавил Резников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты якобы захватили немецкий танк Leopard в Херсонской области. Однако в сети высмеяли заявления врага.