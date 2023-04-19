Плакал даже священник: на Тернопольщине попрощались с опытным воином, погибшим на Донбассе (фото)

Воин прошел войну в Афгане, но встретил свою смерть на Родине

Украина потеряла в боях с оккупационным нашествием еще одного отважного воина Вооруженных сил. На Лановеччине в последний путь провели убитого россиянами героя Валерия Казмирчука. Слез во время прощания, на которое пришли почти все жители села, не смогли удержать даже священнослужители.

Об этом в среду, 19 апреля, сообщили на странице Лановецкого городского совета в Facebook, отметив, что известие о смерти героя пришло в дни, когда сообщество исполнено радости через праздник Воскресения Христова.

Прощаясь с воином, местный священник со слезами на глазах сказал, что именно благодаря таким бойцам, наше государство до сих пор живо.

"В Пасхальные дни двери царства Божьего открыты, поэтому молимся, чтобы наш Герой вознесся туда, где праведные покоятся. Ведь именно благодаря таким воинам и милости Господа наша страна еще жива", — отметил он.

В Лановеччине прощались с погибшим Героем Валерием Казмирчуком

Павший военнослужащий ВСУ — уроженец села Юськивцы. Муж прошел ад афганской войны, поэтому, когда оккупационная армия России дерзко вторглась на украинские территории, не смог стоять в стороне и пошел защищать Родину от врага.

"Телеграф" выражает искренние соболезнования близким погибшего героя. Вечная память и слава!

Напомним, что под Бахмутом погиб молодой педагог Евгений Кулепов из Энергодара.