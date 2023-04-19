Вручение повесток студентам: украинцам объяснили, что после этого нужно делать

Студентов могут вызвать для проверки данных

В Украине мужчинам призывного возраста продолжают раздавать повестки. Получить их могут и студенты высших учебных заведений, которые имеют право на отсрочку и не могут быть мобилизованы. Эксперты рассказали, что в таком случае необходимо делать.

Юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский отмечает, что если студент получил повестку о проверке данных, то он обязан явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщает издание "Фокус".

"Что касается военно-врачебной комиссии, как только лицо покажет, что у него право на отсрочку, из практики в 49 случаях из 50-ти студентов на такую комиссию не отправляют", — сказал юрист.

В большинстве случае студентов не отправляют на прохождение медкомиссии, а ограничиваются уточнением данных. Но юристы настоятельно рекомендуют не игнорировать повестку и прийти в ТЦК. С собой при этом нужно взять следующие документы:

паспорт;

военный билет;

студенческий билет;

справка о зачислении в студенты дневной формы обучения.

Управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский объяснил, что в случае, если сотрудники ТЦК и СП не сочтут предоставленные документы достаточным доводом для предоставления отсрочки, нужно будет обжаловать приказ о мобилизации в судебном порядке.

Сергей Савинский также добавил, что повестку студентам могут вручить не по месту жительства и учебы, а когда они будут в поездке, например. В такой случае необходимо на месте объяснить сотрудникам ТЦК и СП про обучение и показать проездной билет.

"При краткосрочной поездке становиться на учет в месте пребывания нет необходимости. Нужно быть взвешенными, иметь документы при себе. Если настаивают, чтобы прибыл в военкомат, надо прийти туда и показать свои документы. Но обычно все заканчивается на этапе общения — человек объясняет, что прибыл временно, например, на лечение, показывает документы, и вопросов не возникает", — говорит Савинский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что повестки в Украине с недавних пор могут вручать мужчинам в независимости от места прописки. Адвокат Виктория Кравченко указала на главную проблему.