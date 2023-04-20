Участвовал во всех важных событиях новейшей истории Украины: на востоке погиб активист с Киевщины

Украинский военнослужащий боролся за независимость Украины на восточном направлении

Российское нашествие, нагло вторгшееся на территории нашей Родины, продолжает уносить жизни лучших и самых отважных украинских героев. На этот раз стало известно о трагической гибели активиста Юрия Мороза.

Скорбным известием в четверг, 20 апреля, поделились на странице Национального военно-исторического музея Украины в соцсети, отметив, что последний свой бой воин Вооруженных сил провел 16 апреля на востоке Украины.

"В Донецкой области погиб давний друг нашего музея Юрий Мороз. В 1989 году, когда Юрию было четырнадцать, он присоединился к Союзу Независимой Украинской Молодежи (СНУМ), легендарной в то время юношеской организации. Стал общественным активистом, участвовал во всех важных событиях новейшей истории Украины", — говорится в публикации.

Что известно о погибшем воине

Юрий был сыном известного на Фастовщине краеведа и всю жизнь увлекался историей. В свое время он учился в семинарии и даже планировал стать. Друзья вспоминают о Юрие как о скромном и жизнелюбивом человеке.

В 2014 году мужчина решил питаться в военкомат и стать на оборону Украины от российских оккупантов. А уже 24 февраля 2022 года Юрий, уже имеющий боевой опыт, поступил в 207 батальона терробороны. Погиб воин от вражеского снаряда, влетевшего в блиндаж.

Вечная память воину!

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