Выплаты военным медикам: сколько дают денег и кто может получить

Государством предусмотрено вознаграждение боевым медикам

Украинским военным предусмотрены три доплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Сумма выплат военнослужащим зависит от многих факторов, требуемых служебной обязанностью. Однако не всем военным медикам государством гарантированы дополнительные финансовые выплаты.

Как сообщает издание Минобороны Украины АrmyInform, боевые медики, выполняющие боевые задания и лечащие ежедневно военных, во время пребывания на передовой будут получать дополнительные финансовые выплаты в размере 30 тысяч гривен.

Остальным военным медикам, работающие в клинических центрах в тылу, — дополнительная выплата не будет осуществляться.

"Выплата дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен будет осуществляться военнослужащим в случае выполнения ими боевых специальных задач согласно боевым приказам, а военный госпиталь включен в состав действующих группировок войск Сил обороны государства", — говорится в объяснении издания по запросу военного медика из Военно- медицинского клинического центра Северного региона (г. Харьков) .

При этом вознаграждение начисляется в расчете на месяц пропорционального времени выполнения специальных задач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о видах денежного довольствия военных, которые гарантирует государство. Практически за всеми военными сохраняются выплаты, но есть исключения.