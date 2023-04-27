Выплаты после демобилизации: на какие деньги могут рассчитывать украинские военнослужащие

Есть ряд выплат, на которые могут рассчитывать военные ВСУ после демобилизации

После увольнения со службы военнослужащие ВСУ, кроме денежных выплат, имеют право на получение социальных гарантий, месячного финансового обеспечения, компенсации и льгот.

Как сообщает сайт Pro Деньги, существует пять финансовых начислений военным после демобилизации.

Таковы:

компенсация за неполученное вещное имущество;

единовременная денежная помощь;

возмещение за неиспользованный отпуск;

средства для оздоровления;

материальная поддержка по решению социально-бытовых вопросов.

Компенсация за неполученное вещевое имущество

Согласно закону №15 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", чтобы военному получить компенсацию стоимости за имущество, ему нужно обратиться в вещевую службу части и получить справку. На основании этой справки и соответственно написанным рапортом командиру о возмещении указанной суммы, военному начисляются средства.

Одноразовая денежная помощь

Во время демобилизации военные могут получить 50% месячной зарплаты за каждый год службы в случае увольнения по состоянию здоровья. Также если выслуга не менее десяти календарных лет, военные могут получить деньги в случае сокращения штата, по возрасту или истечения срока контракта.

Возмещение за неиспользованный отпуск

Эта компенсация начисляется всем военным, несмотря на основания увольнения. Размер выплаты зависит от всех неиспользованных дней ежегодного и дополнительного отпуска.

Денежная помощь для оздоровления

Военным, которые были уволены со службы и имели право на денежную помощь для оздоровления, но так и не получили ее в течение года, начисление им будет производиться на основании приказа командира части. Размер денежной помощи для оздоровления определяется исходя из должностного оклада, выплат по званию и надбавки за выслугу лет.

Материальная поддержка для решения социально-бытовых вопросов

Для бойцов ВСУ и некоторых других лиц есть возможность начисления единовременной выплаты для решения социально-бытовых вопросов. Сумма не может быть выше месячной зарплаты военного, в которую входят все виды денежного обеспечения, кроме вознаграждений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежной помощи военным для решения бытовых проблем.