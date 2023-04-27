Выплаты после демобилизации: на какие деньги могут рассчитывать украинские военнослужащие
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Есть ряд выплат, на которые могут рассчитывать военные ВСУ после демобилизации
После увольнения со службы военнослужащие ВСУ, кроме денежных выплат, имеют право на получение социальных гарантий, месячного финансового обеспечения, компенсации и льгот.
Как сообщает сайт Pro Деньги, существует пять финансовых начислений военным после демобилизации.
Таковы:
- компенсация за неполученное вещное имущество;
- единовременная денежная помощь;
- возмещение за неиспользованный отпуск;
- средства для оздоровления;
- материальная поддержка по решению социально-бытовых вопросов.
Компенсация за неполученное вещевое имущество
Согласно закону №15 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", чтобы военному получить компенсацию стоимости за имущество, ему нужно обратиться в вещевую службу части и получить справку. На основании этой справки и соответственно написанным рапортом командиру о возмещении указанной суммы, военному начисляются средства.
Одноразовая денежная помощь
Во время демобилизации военные могут получить 50% месячной зарплаты за каждый год службы в случае увольнения по состоянию здоровья. Также если выслуга не менее десяти календарных лет, военные могут получить деньги в случае сокращения штата, по возрасту или истечения срока контракта.
Возмещение за неиспользованный отпуск
Эта компенсация начисляется всем военным, несмотря на основания увольнения. Размер выплаты зависит от всех неиспользованных дней ежегодного и дополнительного отпуска.
Денежная помощь для оздоровления
Военным, которые были уволены со службы и имели право на денежную помощь для оздоровления, но так и не получили ее в течение года, начисление им будет производиться на основании приказа командира части. Размер денежной помощи для оздоровления определяется исходя из должностного оклада, выплат по званию и надбавки за выслугу лет.
Материальная поддержка для решения социально-бытовых вопросов
Для бойцов ВСУ и некоторых других лиц есть возможность начисления единовременной выплаты для решения социально-бытовых вопросов. Сумма не может быть выше месячной зарплаты военного, в которую входят все виды денежного обеспечения, кроме вознаграждений.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежной помощи военным для решения бытовых проблем.