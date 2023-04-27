Как правильно должны вручать повестки: адвокат объяснил, что делают не так

Адвокат рассказал, какой путь проходит повестка до вручения ее военнообязанному

В период военного положения и общей мобилизации мужчины в Украине получают повестки и нередко это происходит в общественных местах. Однако мало кто знает об этапах вручения повестки в Украине во время мобилизации, которые на самом деле должны быть.

Подробно об этом рассказал своем YouTube-канале Адвокат Роман Симутин. Он объяснил украинцам, какой путь повестка проходит от ТЦК и СП до вручения военнообязанному и о том, как это работает сейчас в стране.

Этапы вручения повесток:

выдается и подписывается распоряжение начальника ТЦК и СП с указанным перечнем лиц, которых вызывают, к примеру, для обновления данных;

далее повестка выписывается на определенное лицо с указанием номера этого распоряжения, после чего она должна быть подписана начальником, который печатает;

формируется и подписывается распоряжение начальника ТЦК на уполномоченных представителей ТЦК, которые имеют право вручить повестку;

повестку вручают лично в руки и под подпись определенному лицу.

"Какие же этапы в реальности? Первое – наштамповали незаполненных повесток с подписью и печатью начальника ТЦК. Второе – выдали на руки всем, кому можно и отправили в рейд. Третье – поймали человека, "выдрали" документы, заполнили повестку" на колене" и дали 48 часов для прибытия в ТЦК. Или четвертый – завезли в ТЦК", — сказал Симутин.

В то же время адвокат подчеркнул, что из-за нарушения процедуры вручения повесток, отказ мужчин от их получения не будет считаться как уклонение от мобилизации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер ОК "Юг" Владислав Назаров объяснил, что грозит мужчинам за игнорирование повестки и неявку в военкомат.