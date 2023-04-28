Победа будет в этом году или в следующем: командир спецподразделения ВСУ назвал дату, до которой все решится

Об окончательной победе ВСУ говорить еще рано

Вопрос победы Украины над россией и окончания войны волнует многих. По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война может закончиться к концу 2024 года, после чего начнется перестройка нашей страны.

Командир группы спецподразделения ВСУ "Ахилл", которое воюет на передовой, Андрей Задорожный считает, что украинцы должны верить словам главного разведчика страны. В интервью программе "В гостях у Гордона" он рассказал, что у Буданова есть настоящая информация, карты и схемы, а не просто домыслы и собственное мнение, которое ни чем не подкреплено.

Также Задорожный высказал и собственное мнение на этот счет, назвав примерные числа, в которые ситуация на фронте станет более-менее понятна.

"У меня есть ощущение, что числа до 10–15 июня все разрешится. В эти числа можно будет сказать, отпразднуем ли мы победу до Нового года, или эта победа будет до следующего Нового года. Уже точно будет понятно направление", — сказал Андрей Задорожный.

Он также добавил, что после этого война будет идти по нисходящей. Кроме того, изменится и сама война, она станет другой, по словам командира группы спецподразделения ВСУ "Ахилл".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что для освобождения Крыма ВСУ должны бить по трем точкам. Экс-глава Службы внешней разведки Украины назвал их и отметил, что оккупанты на полуострове очень боятся контрнаступления ВСУ, но фортификационные сооружениях их не спасут.