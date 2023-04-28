В Николаеве прогремел взрыв, гранату бросили в авто: видео и подробности

В результате взрыва пострадали два человека

Вечером 28 апреля в Николаеве раздался взрыв. Позже выяснилось, что это был не прилет — мужчина кинул гранату в центре города, известно о двух погибших.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. На месте происшествия несколько машин полиции и скорой помощи.

Взрыв прогремел на проспекте Центральном и пересечении с улицей 8-го марта в 20:15 сегодня, 28 апреля. Тревога в городе объявлена не была, так как попаданий вражеских снарядов зафиксировано не было. Позже выяснилось, что это был взрыв от гранаты. Неизвестный мужчина, по некоторым данным в военной пиксельной форме, кинул гранату в автомобиль.

На место прибыли несколько автомобилей полиции и минимум две машины скорой помощи. В результате взрыва пострадала женщина-прохожая, ее с осколочными ранениями увезли в больницу. Также сообщается, что пострадал злоумышленник, его также забрала скорая. Власти города пока никак не прокомментировали инцидент. На месте работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, для руководства на место прибыл заместитель начальника Николаевского районного управления полиции подполковник Василий Фёдор.

По словам очевидцев, авто "Жигули" было припарковано на обочине. Мужчина чинил автомобиль, а женщина стояла рядом. К ним подошел неизвестный в камуфляжной одежде и попросил дать денег. Ему отказали, после чего тот достал из кармана гранату, выдернул кольцо и бросил в стоящую рядом с автомобилем женщину.

Кроме людей, пострадал и один автомобиль — это не те "Жигули", к которым подошел злоумышленник, а стоявший рядом SsangYong Rexton. В результате взрыва автомобиль получил осколочные повреждения, в результате которых разбиты заднее стекло и зеркала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 27 апреля россияне ударили по Николаеву ракетами "Калибр". В результате обстрела разрушен многоэатжный жилой дом и дома в частном секторе. Погиб один человек, а ранения получили больше 20 жителей города.