Новый ракетный удар по Украине: Арахамия раскрыл важный нюанс

Россияне хотели испытать новые системы ПВО в Украине

Ночная ракетная атака по Украине была осуществлена ракетами, которые россияне модифицировали. Таким образом они проверяли, смогут ли новы системы ПВО распознать ракеты.

Об этом в эфире телемарафона рассказал нардеп от "Слуги народа" и член парламентского комитета по обороне и разведке Давид Арахамия. По его словам, модифицированные ракеты были запущены для того, чтобы проверить системы ПВО Patriot, которые недавно прибыли в Украину.

К тому же, неизвестно, использовались ли "Патриоты" в момент ракетной атаки на Украину. Накануне спикер Воздушных сил сообщил, что второй дивизион этих ЗРК уже в работе. Однако он отметил, что об использовании некоторых систем специально не говорят публично, чтобы враг не мог воспользоваться этим.

Напомним, что в ночь на 28 апреля россияне атаковали Днепр и Умань. В результате ракетного удара по Умани разрушена жилая 9-этажка, погибли 23 человека, из них 4 ребенка. К разрушенному дому люди начинают приносить цветы и детские игрушки. В Днепре ракета попала в частный дом, где в тот момент находились пять человек. Погибла 31-летняя женщина и ее 2-летняя дочь. Муж выжил, а еще двое членов семьи попали с тяжелыми травмами в реанимацию.

Также "Телеграф" сообщал, что в Киевской области пострадала многоэтажка в результате обстрела. На нее упал обломок ракеты, но пострадавших или погибших нет. Всего над столицей было сбито 11 ракет и двух беспилотников.