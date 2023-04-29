В боях за Бахмут погиб опытный доброволец из Ирландии: россия нашла еще один повод для угроз (фото)

россия уже пригрозила Ирландии за поддержку украинцев в войне

В кровавых боях за Бахмут (Донецкая область) Вооруженные силы Украины продолжают терять самых опытных и отважных своих воинов, среди которых и иностранные добровольцы. В этот раз Украину всколыхнуло печальное известие о гибели ирландского военнослужащего Финбара Кефферки, добровольно вставшего в защиту нашей Родины от российского нашествия. Смерть героя стала еще одним поводом для угроз со стороны россии.

Как в субботу, 29 апреля, сообщило издание Sky News, Кефферки к участию в боях во время полномасштабного вторжения россии в Украину, имел боевой опыт в Сирии, где воевал против "Исламского государства".

Что известно о герое

Финбару Кефферки – 40-летний уроженец острова Ахилл. Знакомые погибшего воина называют мужчину преданным гуманитарным и экологическим делам. За 8 лет до начала большой войны в Украине Кефферки на протяжении 8 лет помогал мигрантам, работая на границе между Грецией и Македонией.

Следует отметить, что после того, как информация о смерти украинского защитника получила огласку, в посольстве россии в Дублине заявили, что "Ирландия рискует считаться стороной войны в Украине, если выражает поддержку таким добровольцам как ирландец, погибший под Бахмутом".

Об этом, ссылаясь на комментарий российского посольства, сообщило издание "ЕП".

В частности, в своей реакции ведомство подчеркнуло, что на решение ирландца воевать в Украине повлияли "искаженная информация о войне" и "антироссийская пропаганда", поэтому "ответственность за его смерть теперь лежит на власти Ирландии и представителях медиа".

Кроме того, комментируя слова ирландского министра иностранных дел Михола Мартина, выразившего соболезнования семье погибшего под Бахмутом Финбара Кафферки, в посольстве добавили, что, если в своем комментарии политик выражает поддержку ирландцам, которые готовы участвовать в боевых действиях в Украине, то "россия сочтет Ирландию непосредственным участником конфликта "и пригрозили" всеми вытекающими последствиями".

В свою очередь глава парламентского комитета иностранных дел Ирландии Чарли Фланаган в ответ на российские угрозы приказал выслать российского посла из страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе полномасштабной войны Украины против России погиб еще один грузинский доброволец Арсен Кецбая.