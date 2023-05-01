Военнослужащим ГПСУ подняли выплаты: какая теперь "минималка" у пограничников

Украинским пограничникам государство увеличит сумму месячной зарплаты

Украинским военным, обычно несущим службу на границе, в определенных случаях могут выплачивать премию в 30 тысяч гривен, при этом государство решило увеличить зарплату бойцам ГПСУ.

Как сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины, месячное обеспечение военнослужащих выросло от 30% до 55% и теперь его минимальный уровень составляет 20 100 гривен.

Во второй половине февраля почти весь личный состав пограничного ведомства уже получил повышенное денежное обеспечение.

В то же время с начала февраля изменены порядок и условия выплаты на период действия военного положения дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен.

Согласно новым условиям, выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены только военнослужащим, которые воюют с противником на передовой. То же касается семей пленных и пропавших без вести – выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.

Новые правила коснутся исключительно военнослужащих, которые не выполняют боевые (специальные) задачи в составе действующих группировок войск Сил обороны государства, находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников, курсантов высших военных учебных заведений и военнослужащих, проходящих службу в высших военных учебных заведениях», — говорится в сообщении.

Нардепы вынесли решение забрать у военных выплаты, но со временем приняли законопроект №8312 и вернули деньги "на бумаге". Однако в бюджете страны этих денег нет и на следующий день было внесено постановление №8312-П, уничтожившее возможность доплаты военным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, куда обращаться за помощью в случае невыплат военному. В основном проблемы с неначислением связаны с техническими ошибками.