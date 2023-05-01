Мобилизация в Украине: считается ли действительной повестка, которую подписал родственник

Повестку могут вручить независимо от регистрации военнообязанного

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми военнообязанные мужчины могут получить повестки с призывом на военную службу. "Телеграф" решил разобраться, будет ли считаться законным и врученным документ, подписанный родственником военнообязанного лица.

Как в эфире "7 телеканал Одесса" рассказал юрист Максим Шинжирбаев, согласно действующему законодательству Украины, повестка считается надлежаще врученной исключительно в том случае, если документ был заполнен заранее и в него были внесены все данные вызываемого лица. Более того, повестка должна быть подписана лично военнообязанным.

Кроме того, по словам юриста, документ считается законно врученным, если его получил кто-то из родственников, которому исполнилось 18 лет и он проживает вместе с военнообязанным. То есть, как пример, ее могут вручить родителям мужчины, который подлежит срочной военной службе.

В то же время, при условии, что военнообязанный проживает отдельно от родителей, однако прописан в их доме, вручение повестки через родственника будет считаться незаконным.

"Только, если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно", – объяснил адвокат.

Кроме того, специалист добавил, что ненадлежаще врученной будет считаться повестка, отправленная по почте, через вайбер или другие соцсети.

В случае отказа от вручения правильно оформленной повестки лицу грозит уголовная ответственность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что делать военнообязанному, получившему повестку, и что нужно взять с собой во время первого визита в военкомат.