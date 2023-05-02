Снаряд попал прямо в укрытие: под Бахмутом погибли два друга-добровольца из Канады (фото)

Воины были близкими друзьями

В кровавом противостоянии за самый "горячий" город Бахмут (Донецкая область), где ведутся бои с оккупантами, гибнут не только уроженцы Украины, которые встали на защиту Родины, но и иностранные добровольцы. В этот раз Вооруженные силы потеряли двух канадцев, служивших в Интернациональном легионе.

Печальным известием о трагической гибели защитников Украины сообщил канадский общественный вещатель CBC News.

"27-летний житель Калгари Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко из города Сейнт-Кэтринс служили в украинском Интернациональном легионе", — говорится в материале.

Известно, что вечером, 26 апреля, когда иностранцы совместно с группой украинских военнослужащих приняли участие в одной из операций по удержанию ключевого маршрута поставки военной помощи и продовольствия в Бахмут, оккупанты "накрыли" их из артиллерии.

В тот день канадцы Портер и Зеленко, а также еще не менее троих украинских защитников, которые спрятались от обстрела в укрытии, погибли, ведь бункер не выдержал прицельного попадания вражеского снаряда.

Как рассказал командир трагически погибших воинов, до полномасштабного вторжения россии в Украину канадцы служили в Вооруженных силах родной страны, однако оба ушли в отставку перед тем, как присоединиться к украинскому Интернациональному легиону. Мужчины были близкими друзьями.

Также отмечается, что тело Зеленко уже удалось обнаружить. Его доставили для похорон в Харьков. В то же время тело Портера ищут до сих пор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях за Бахмут погибли еще пять добровольцев из Грузии. Воины защищали Украину от российского оккупационного нашествия с начала полномасштабного вторжения.