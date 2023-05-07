Мечтал стать режиссером и снимать фильмы: под Бахмутом погиб молодой военный
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Парню был 21 год
В тяжелых боях под Бахмутом Украина продолжает терять своих лучших защитников. Стало известно, что сражаясь за свободу своей страны на фронте погиб 21-летний Даниил Денисевич с позывным "Дозор".
Парень встал на защиту Украины вместе со своим отцом еще за день по полномасштабного российского вторжения, понимая ту страшную ситуацию, которая грозит его родной стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Изначально Даниил вместе с отцом были в Голосеевской территориальной обороне, а спустя некоторое время воины отправились защищать Украину на восток. В мае стало известно, что Денисевич погиб в боях с российскими оккупантами.
По словам журналиста, парень учился на режиссера и мечтал снимать кинофильмы. Еще будучи юношей, 5 лет назад, создал очень глубокий философский короткометражный фильм "Рождение".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Бахмутом погибли двое иностранных добровольцев — 27-летний житель Калгари Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко из города Сейнт-Кэтринс. Вражеский снаряд попал прямо в укрытие, где находились воины.