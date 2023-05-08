Дополнительные выплаты некоторым украинским военным — сколько дают денег и от чего будет зависеть вознаграждение

В Украине саперам, летчикам и военным ПВО начисляются дополнительные выплаты, но есть одно условие

Для военных государством предусмотрены три доплаты, зависящие от многих факторов, требующих служебного долга. Саперы, летчики и бойцы противовоздушных сил имеют право на дополнительные финансовые выплаты.

Как сообщает издание Минобороны Украины АrmyInform, вышеупомянутые категории военных, кроме месячного денежного обеспечения, будут получать дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, если бойцы пребывают в зоне боевых действий и активно участвуют в них.

Летчики будут получать выплату за такую работу:

по совершению полетов в районах ведения военных (боевых) действий, ведения воздушного боя;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета — независимо от районов выполнения задач;

В то же время военнослужащим противовоздушных сил будут поступать боевые:

по выявлению воздушных целей противника в районах ведения военных (боевых) действий;

по огневому поражению воздушных целей противника — независимо от районов выполнения задач;

А саперы будут иметь право на дополнительное вознаграждение:

по выполнению боевых (специальных) задач на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск, временно оккупированных (восторженных) противником территориях).

При этом военные будут получать дополнительную выплату в расчете на месяц пропорционально времени выполнения специальных (служебных) задач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о различных финансовых выплатах военным, которые гарантирует государство. Финансовое обеспечение будет зависеть от многих факторов воинского долга.