Счастливая случайность: мобильный телефон спас жизнь воину ВСУ, остановив пулю (видео)

Парень чудом избежал смерти

Украинские воины в ходе борьбы с российскими оккупантами ежедневно оказываются на волоске от смерти и нередко их спасает настоящее чудо. Так произошло и в той истории. Бойца от пули спас мобильный телефон, который находился в его кармане.

Так, в ходе очередного обстрела вражеская пуля летела прямо в нашего защитника. Это могло привести к серьезному ранению или даже смерти. Но счастливая случайно спасла ему жизнь, ведь пуля застряла в смартфоне. Она прошла в заднюю панель устройства и осталась в нем.

Побратим чудом уцелевшего воина спросил у него, где находился его телефон в момент попадания пули и он ответил, что гаджет был в кармане его куртки на ребрах, под сердцем.

"Ты такой везучий, я тебе говорю!" – удивленно и в то же время радостно сказал автор ролика.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилось видео, в котором военный рассказал, как его побратиму на фронте спас жизнь мобильный телефон. Во время очередного боя пуля попала в устройство и тем самым уберегла защитникам от страшных последствий.