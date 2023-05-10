Выплата военным за первый контракт: кто имеет право на деньги и какие условия начисления

Единоразовая помощь военному при заключении первого контракта

Кроме обычного денежного обеспечения, военные, заключившие первый контракт в их жизни, могут рассчитывать на финансовую помощь.

Как сообщает организация Юридическая сотня, размер выплаты будет зависеть от звания военного.

Размер ОГД в 2023 году составит:

лицам рядового состава — 21 472 грн;

лицам сержантского и старшинского состава — 24 156 грн;

лицам офицерского состава — 26 840 грн.

Лица, имеющие право на выплату помощи:

лица, принимаемые должности рядового состава сроком 3 года;

лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком 3 года и более;

лица, принимаемые военную службу по контракту лиц офицерского состава сроком 1 год и более;

лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на сержантские и старшинские должности, военные офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений и военных кафедр, при начале выполнения обязанностей по этим должностям.

В то же время, в публикации добавляется, когда могут отказать в начислении выплаты:

лицам рядового состава, которые в период прохождения воинской службы по контракту заключили контракт на должности сержантского и старшинского состава;

лицам сержантского и старшинского состава, которые в период прохождения военной службы по контракту приняты в офицерский состав;

лицам офицерского состава, которые в период прохождения кадровой военной службы в добровольном порядке изъявили желание проходить военную службу по контракту;

в случае продления военной службы по новому контракту;

в случае повторного принятия на военную службу по контракту лиц, уволенных с военной службы по контракту;

в случае подписания контракта для прохождения военной службы в ВСУ лицами, уволенными с военной службы по контракту с других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также со службы в правоохранительных органах.

Единоразовая финансовая помощь военным начисляется при условии, что есть рапорт на командира, вступивший в силу первый контракт, есть документ на назначение должности и боец начал выполнять свои обязанности по должности на основании приказа.

Однако важно отметить, что в случае заключения контракта военнослужащим во время обучения в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, военных колледжах или учебных частях (центрах), финансовая помощь выплачивается после окончания обучения, в воинских частях, до которых лицо предназначено для прохождения службы.

"О дате вступления контракта в первый и второй его экземплярах делается соответствующая запись, которая удостоверяется подписью командира в/ч и скрепляется гербовой печатью. " — говорится в Юридической сотне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных выплатах военным в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Каждая из этих доплат рассчитана на определенные категории военных.