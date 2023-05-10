"Он 8 суток не ел и не спал": под Бахмутом молодой воин спас жизнь брату, а сам погиб от снайперской пули

Молодой воин оттащил своего брата из огня, оказал первую медицинскую помощь и таким образом спас ему жизнь

В адских боях за Бахмут погиб 23-летний храбрый украинский воин Максим Лях. На протяжении восьми дней парень держал оборону на позициях, вытащил своего брата из-под огня, а сам спустя несколько дней погиб от пули снайпера.

Прощание с воином прошло Томаковке на Днепропетровщине. Земляки провожали его в последний путь с флагами стоя на коленях. Об этом сообщает ТСН.

В начале полномасштабной войны Лях учился в заграничном вузе, но не смог оставаться в стороне и тут же вернулся в Украину, чтобы защищать свою Родину. На фронт он ушел вместе со своим 18-летний братом добровольцем. Еще совсем неопытный юноша в короткий срок становится одним из лучших бойцов своего подразделения. Он получил позывной "Фрост".

До того как снайперская пуля отобрала жизнь Максима, он более 200 часов без передышки сражался с врагом.

"Он 8 суток не ел и не спал, 8 суток их не могли вывести. Старший мог выйти с меньшим, но он остался, потому что у него были молодые побратимы и сказал, я их не оставлю", — рассказала мама погибшего воина.

После того как ее сыновья ушли на фронт, женщина создала мощную волонтерскую организацию, которая передавала на фронт бронежилеты, автомобили и аптечки.

"В Бахмуте ад, нельзя оставлять Бахмут, пойдут в Славянск, пойдут дальше. Помогайте каждому военному, мы должны победить эту нечисть", – говорит она.

В то же время командир подразделения, в котором был Максим Лях, вспоминает, что братья всегда были бок о бок. Во время авиаудара, под который они попали вместе, младший получил ранения. Максим же в свою очередь спас его от гибели.

"Иван получил ранение и его брат Максим, погибший, он его спас. Он оттащил его из огня, оказал первую медицинскую помощь и таким образом спас своего брата. Через несколько дней из-за пули снайпера он погиб", — рассказал командир.

Иван, которому чудом удалось выжить, сейчас только из реанимации. Он еще не совсем уверено стоит на ногах, но крепко сжимает флаг весь в пятнах крови, с надписью "Воля или смерть". По его словам, никого смелее своего брата он не знает.

Попрощаться с Максимом Ляхом пришло большое количество людей. При жизни парень имел много друзей.

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"Не верится до сих пор, как будто он завтра позвонит и мы встретимся, когда Макс приезжал, он собирал всех друзей", — говорят друзья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный Вячеслав Хохлюк. Год назад фотографии с его свадьбы облетели весь мир и попали на страницы британской газеты The Times.