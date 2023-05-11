"Котики" любят блинчики: в Супруновке под Полтавой волонтеры бесплатно кормят защитников

"Казачка" — такое название носит придорожный пункт в Супруновке, неподалеку Полтавы, в котором всегда рады бесплатно покормить военных, волонтеров, медиков, работников службы ГСЧС, которые едут на восток или возвращаются обратно.

"Наши посетители очень скромные и неразговорчивые"

— С названием долго не заморачивались. Потому что в нашей волонтерской группе только я один казак, все остальные казачки, — с улыбкой объясняет 37-летний Дмитрий Фисун. — А те, кто за нас воюет, конечно, "котики". Потому так и написано на вывеске: "Обед для". И нарисован котик.

Адрес самого пункта бесплатного питания держится в тайне, потому что война.

— Как же в него попасть? Не все же разведчики, — интересуюсь у своего собеседника.

- Мы с самого открытия, то есть с января этого года, даем информацию в соцсетях о своей деятельности с "кодовыми" номерами телефонов, — отвечает он. — Обычно номера сообщают защитникам родственники. Достаточно позвонить за час-два до подъезда к селу, и мы выполним заказ, как говорится, на любой вкус. И в телефонном режиме проведем в "Казачку". Заведение находится прямо на трассе, у дороги. Потому особо искать не приходится. Просто говорим, где именно нужно остановиться.

Хотя, по словам Дмитрия, все эти люди, которые заезжают к ним перекусить, совершенно неприхотливые. Иногда просят "хотя бы чайку". Так волонтеры начинают их уговаривать: "А давайте мы вас борщиком угостим или картошкой, тушенной с мясом. Еще можно плов, блинчики с мясом и сыром или печеные пирожки. А еще есть тертый яблочный пирог…" А если звонят поздно вечером, то очень извиняются и просят оставить еду для них где-нибудь на автозаправке.

Фирменный яблочный пирог от Инны Пащенко

— Для нас неважно, едут эти люди днем или ночью, всегда приглашаем в "Казачку" и подаем горячие блюда, а также чай, кофе, компот, — продолжает Дмитрий Фисун. — Это ведь не столько о питании, сколько об уважении к защитникам. Главное, чтобы они понимали и чувствовали, что они нужны нам, что их уважают в тылу, что им есть за что и за кого воевать. Мы им об этом так и говорим: "Мы вас любим. Вы наши герои". К сожалению, в тыловых городах и селах забывают, что идет война и что мы не имеем права перекладывать заботу о тех, кто добывает для нас победу ценой собственной жизни, только на государство.

"Котики" лакомятся пирожками

Проблемы с продовольственным обеспечением военных ощущались до декабря прошлого года. Теперь все это налажено, и ребята могли бы обходиться без таких заведений, как наше. Но дело не в этом, а именно в поддержке и благодарности.

– О чем рассказывают ваши посетители?

— Те, кто едет на восток, молчаливые, потому что знают, какие испытания их там ждут. Те, кто возвращается, неразговорчивые — им нужно хотя бы несколько дней на то, чтобы отойти от пережитого, понять то, что происходит на мирной территории. И я их хорошо понимаю, потому что и сам с начала широкомасштабной войны постоянно езжу в деоккупированные населенные пункты и на разные направления фронта.

Дмитрий Фисун часто наведывается в горячие точки с гуманитаркой

В освобожденный Тростянец первым привез продукты. К дому культуры, где разгружал машину, выстроилась более чем километровая очередь изголодавшихся людей. В Изюме находился с гуманитарным грузом как раз тогда, когда там проводили эксгумацию тел убитых рашистами мирных жителей, сброшенных в братскую могилу. Так что насмотрелся всякого: и человеческие кости под колесами чувствовал, и кровь раненых приходилось отмывать, и под обстрелы попадал… После этого невозможно оставаться равнодушным к тому, что происходит с Украиной. Нельзя не думать о войне. Это то, что заставляет снова и снова ехать туда, где идут бои.

В благодарность посетители дарят шевроны и расписываются на национальном флаге.

Флаг, на котором посетители ставят автографы

"Часть продуктов отправляем в Бахмут"

В оборудованном небольшом вагончике, который служит придорожным заведением, нет ни постоянных работников, ни постоянных посетителей, и сам он открывается только при необходимости. Бывают дни, когда к нему завернут два-три человека, а бывает, что и семь десятков. Но у волонтеров Инны Пащенко и Натальи Бабак всегда наготове необходимые продукты. Блюда они готовят на собственных кухнях, а в "Казачке" могут только их подогреть — там стоят электрическая плитка и микроволновка, принесенные ими из дома.

Время от времени, при необходимости, подключаются еще семь девушек-волонтеров. Обычно они готовят продукты с запасом, так что излишки едут с попутчиками на передовую.

Волонтеры Инна и Наталья никогда не отпускают военных с пустыми руками

— Особенно наши посетители полюбили блинчики с мясом и сыром, — хвастается Дмитрий. — Бывает, кто-то из них звонит по телефону и просит собрать передачку для побратимов. Тогда казачки готовят блинчики сотнями…

В Супруновке с начала широкомасштабного вторжения создалось несколько волонтерских организаций. У каждой есть свое направление. Одни вяжут маскировочные сетки, другие – коврики-подпопники. Кто-то делает буржуйки, кто-то — окопные свечи. Сами все это развозят по горячим точкам. Еще кто-то ремонтирует военную и волонтерскую технику, кто-то обеспечивает ее соляркой. Кто-то собирает и развозит гуманитарку на горячие направления. Ну а кто-то бесплатно кормит защитников. Среди селян немало таких, кто успевает волонтерить и там, и сям.

Дмитрий вспоминает, как в начале широкомасштабной войны у военный. которые двигались по трассе на восток, часто ломалась техника, у них не было запасов еды, поэтому местные спрашивали, чем помочь, брали под свою опеку. Каждый пытался быть как можно полезнее для них.

— Подавляющее большинство наших волонтеров, как и я, имеют основное место работы, но для хороших дел есть время после работы, выходные и отпуска, — продолжает Дмитрий. — Ведь война не на паузе, и надо действовать вместе, подставляя друг другу плечо. Мы из Супруновки отправляем на фронт все, о чем нас просят, не только вкусности. Тут недавно артиллерия просила кожаные перчатки – закупили полсотни и передали. Я лично не одну машину и не один бус, купленный на благотворительные средства, отогнал на Донецкое направление. Помогаем продуктами и предметами первой необходимости раненым в полтавских больницах. Не говоря уже о том, что закрываем нужды военных в таких вещах.

Для ВСУ жители Супруновки отправляют не только вкусности

Кстати, сам Дмитрий, если кому-то из бойцов нужно заночевать в дороге, приглашает их к себе домой. А прошлой зимой бесплатно предоставлял жилье для беженцев из Харькова.

— Каждый должен делать максимум на своем месте для победы, — резюмирует мужчина. – Не обязательно сидеть в окопах, чтобы ее приближать. Не умеешь, не можешь воевать или просто боишься — есть множество путей делать это в тылу. Способов – миллион. Все дело в желании…

К сожалению, говорит, немало еще и таких, кого называют "консервами". Иногда выдают себя за патриотов, а на самом деле подыгрывают рашистам.

— Тут одна женщина почтенного возраста, как только мы объявили об открытии этого пункта питания, подняла на ноги едва ли не все контролирующие органы, в том числе СБУ, — вспоминает инцидент Дмитрий. — Звонила и рассказывала, что мы выступаем наводчиками для врага, потому что собираем военных в одной точке, что можем их отравить, потому что не моем руки, и всякие другие гадости. И органы должны были реагировать на ее жалобы: выезжали, проверяли. Словом, сделала нам нервы.

На вопрос, кто обеспечивает нестационарное заведение питания, мой собеседник отвечает:

— Небезразличные жители села. Как только увидят, что здесь дверь открыта, подъезжают и предлагают, что у кого есть. Вот только недавно завезли два мешка картофеля, пятьдесят банок тушенки, лук, морковь, муку, масло… Всего хватает с лихвой, так что часть отправляем в Бахмут. Кстати, очень много продуктов передает местное религиозное общество.

К счастью, волонтерское движение поддерживает областная военная администрация. К летнему сезону, пообещали там, помогут обновить вывески, оборудовать летнюю площадку, установить палатки, которые будут спасать от жары.

Указываем контактные номера, по которым можно заранее договориться о бесплатном питании для "котиков": (095)190-88-84, (067)321-77-81.

Фото предоставлены Дмитрием Фисуном