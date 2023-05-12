Спасал раненых побратимов: на фронте героически погиб молодой воин со Львовщины

В марте защитнику только исполнилось 23 года

Развязанная россией война ежедневно забирает жизни молодых героев, которые бесстрашно встали на защиту Родины. Одним из них стал 23-летний Ярослав Зубкович, который погиб на поле боя, помогая своим побратимам.

Печальное известие сообщили на странице Козовского сельского совета Львовщины в Facebook. Трагедия случилась 9 мая. Ярослав погиб, вывозя с поля боя бойцов, которые получили ранения, сражаясь с российскими захватчиками. В марте парню только исполнилось 23 года.

"Геройски погиб житель села Красное Зубкович Ярослав Валерьевич 15.03.2000 г.р. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Спасибо Тебе за защиту Ярослава. Пусть Господь простит Ему все грехи сознательные и бессознательные и упокоит душу Павшего Героя в Царстве Небесном!", — говорится в сообщении.

Информацию о времени приезда траурной колонны с телом Героя в сельсовете обещают сообщить дополнительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Бахмутом от снайперской пули погиб 23-летний Максим Лях. За несколько дней до трагедии парень героически спас жизнь своему младшему брату, который также защищает Украину.